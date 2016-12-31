Прихожане московского храма помогли многодетной семье священника из Ивановской области

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Социальная служба храма Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в московском Теплом Стане отправила благотворительную помощь в Ивановскую область в семью священнослужителя, в которой воспитывается 11 детей.

Как сообщает газета «Наш Теплый Стан», участие в благотворительной акции приняли прихожане храма. Они собрали детскую одежду, игрушки и продукты питания.

Фото: газета «Наш Теплый Стан»

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