В ивановском ТЦ «Купеческий» начнут выдавать водительские права





В понедельник, 6 февраля, отдел приема и выдачи документов «Октябрьский» муниципального центра «Мои документы» начинает прием заявителей для оказания государственной услуги «Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений)».

Адрес отдела «Октябрьский»: г. Иваново, пр. Ленина, 108. ТЦ «Купеческий» (4 этаж), остановка транспорта - «Станционная».

График работы отдела «Октябрьский»:

Понедельник, вторник, четверг, суббота: с 09.00 до 17.00

Среда: с 09.00 до 20.00

Пятница: с 09.00 до 16.00

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

869

Телефоны для справок: 59-48-40, 30-03-20.