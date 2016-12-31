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сегодня, 12:25
В ивановском ТЦ «Купеческий» начнут выдавать водительские права
В понедельник, 6 февраля, отдел приема и выдачи документов «Октябрьский» муниципального центра «Мои документы» начинает прием заявителей для оказания государственной услуги «Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений)».
Адрес отдела «Октябрьский»: г. Иваново, пр. Ленина, 108. ТЦ «Купеческий» (4 этаж), остановка транспорта - «Станционная».
График работы отдела «Октябрьский»:
Понедельник, вторник, четверг, суббота: с 09.00 до 17.00
Среда: с 09.00 до 20.00
Пятница: с 09.00 до 16.00Телефоны для справок: 59-48-40, 30-03-20.
ключевые слова: госуслуга водительские права
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