Юрий Смирнов предложил выделять дотации сельскому хозяйству с учетом климата

В рамках региональной недели депутат Госдумы Юрий Смирнов провел круглый стол по вопросам развития сельского хозяйства в Ивановской области с участием руководства профильного департамента и руководителей местных сельхозпредприятий.



Темпы роста в общем объеме сельхозпроизводства составили 104%.

Неплохие, пусть пока и скромные результаты показали аграрии Ивановской области - зафиксирован рост объёмов сельхозпродукции в 2016 г. по сравнению с 2015 г.



Впрочем, самый важный вопрос – объемы государственной поддержки. По линии федерального бюджета они увеличиваются. Прирост в 2017 году к уровню 2016 года составит почти 12%. В виде субсидий и дотаций на сельское хозяйство область получила 360 млн рублей.

В текущем году кредиты нашим аграриям будут выделяться по ставке 5% годовых.



По линии регионального бюджета, напротив, наблюдается сокращение объемов поддержки.

Это отражается на показателях.

Так, в прошлом году объёмы продукции растениеводства к уровню предыдущего года снизились до 97%. Не у всех хозяйств есть средства на покупку удобрений в достаточном количестве, что в итоге и уменьшает урожайность зерновых.



- На одной из последних встреч с руководством Минсельхоза я поставил вопрос: не пора ли выделять дотации и субсидии на сельское хозяйство из федерального бюджета с учетом природно-климатических условий каждого региона, - рассказывает Юрий Смирнов. – Мой посыл был услышан. И если такой дифференцированный подход начнут применять при распределении дотаций и субсидий, наша область сможет рассчитывать на увеличение господдержки.





Подводя итог, депутат подчеркнул, что в условиях, когда аграрии, невзирая на трудности, продолжают развиваться, в условиях санкций обеспечивая население качественной и безопасной продукцией, ни в коем случает нельзя допускать снижения объемов мер господдержки.

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