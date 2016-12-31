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сегодня, 12:16
В Иванове сотрудница швейного цеха обокрала свою коллегу прямо на рабочем месте
Злоумышленница задержана полицией
В полицию с заявлением обратилась 38-летняя сотрудница одного из ивановских швейных цехов. Женщина сообщила полицейским, что на рабочем месте из ее сумки пропал кошелек, в котором находилось 7 тысяч рублей.
Выехавшие на место происшествия оперативники опросили коллег заявительницы и изучили записи с камер видеонаблюдения. Вскоре подозреваемая в краже была установлена и задержана. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ей оказалась 42-летняя коллега потерпевшей. В содеянном она призналась и написала явку с повинной.
ключевые слова: швейный цех кошелек кража полиция
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Роскошь, с Вами на 100% согласна=знаю не по наслышке.