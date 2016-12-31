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Новости

сегодня, 12:16

В Иванове сотрудница швейного цеха обокрала свою коллегу прямо на рабочем месте

Злоумышленница задержана полицией


В полицию с заявлением обратилась 38-летняя сотрудница одного из ивановских швейных цехов. Женщина сообщила полицейским, что на рабочем месте из ее сумки пропал кошелек, в котором находилось 7 тысяч рублей.

Выехавшие на место происшествия оперативники опросили коллег заявительницы и изучили записи с камер видеонаблюдения. Вскоре подозреваемая в краже была установлена и задержана. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ей оказалась 42-летняя коллега потерпевшей. В содеянном она призналась и написала явку с повинной.



ключевые слова: швейный цех кошелек кража полиция
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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									РЕМАРКа								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это уже клиптомания. Швеи прилично зарабатывают,чтоб унижать себя такими проступками.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							рабочий в принципе не может зарабатывать нормально, это лишь инструмент в процессе извлечения прибыли. И речь об преступлении-здесь человеческий фактор. Очень хорошо что поймали на месте.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									РЕМАРКа								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Тут зависит от того,что Вы вкладываете в словосочетание "нормально зарабатывать". Швея зарабатывает в месяц 45тыс.руб.,грузчик-20 тыс.руб, рядовой Бухгалтер-15-20 тыс.руб., Воспитатель в дет.саду-12-17 тыс.руб. Так что швеи не бедствуют в Иваново.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр  56								
							
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  • сегодня, 13:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Да что Вы говорите? У меня жена работает воспитателем в детском саду в Суховке. Зарплата 38-45 тыс. руб. в месяц, это без премий. Нянечка получает 21-25 тыс. руб. в месяц, тоже не считая премий. Сколько получает заведующая, не знаю, но думаю около сотни.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Роскошь								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Александр 56, нет таких зарплат в детском саду. Соседка работает няней с 8-16-30 за 7500, если до 19 часов работать, то 9000 грязными. Это в 22 садике столько платят? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр Гладышев								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							тяжело стало всем, вот и выкручиваются кто, как может.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									РЕМАРКа								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Александр 56,значит сад Вашей жены не бюджетный немуниципальный. В частных садах и не такие з/пл бывают.
    
Роскошь, с Вами на 100% согласна=знаю не по наслышке.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									РЕМАРКа								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:16
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    • 
										+1
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							В дет.саду на Сортировке, подведомственном РЖД, зарплата воспитателя доходит  периодически до 30тыс.руб и то,потому что РЖД доплачивают.Так это частность и редкость,исключение. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Миха79								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							У знакомого жена работает в суховке воспитателем в саду.получает на руки 15.так что у вас супруга работает наверное в частном саду или думайте сами где воспитателем.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась зарплатами учителей в Ивановской области
				
сегодня, 16:55

				

				Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась зарплатами учителей в Ивановской области 
								

					
	 И предложила министру образования и науки заняться этим вопросом - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Ивановские власти хотят убрать цыганский поселок из местечка Авдотьино
				
сегодня, 14:20

				

				Ивановские власти хотят убрать цыганский поселок из местечка Авдотьино 
									
								

					
	 Рассматривается вопрос о переселении цыган с незаконно занимаемых земель - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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