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В Иваново из Турции приедет автор пьесы «Лавина» Тунджер Джюдженоглу
5 февраля в 15.00 в ивановском Доме актера состоится пресс-конференция и встреча с автором пьесы «Лавина» Тунджером Джюдженоглу (Турция).
Участниками пресс-конференции станут представители администрации Ивановского областного драматического театра, постановочная и творческая группа спектакля.
По завершению пресс-конференции в 17.30 на сцене областного драмтеатра пройдет показ спектакля «Лавина». Напомним, что премьера спектакля состоялась 17 сентября 2016 года.
Для справки:
Пьесы Тунджера Джюдженоглу, посвятившего драматургическому творчеству около 50 лет своей жизни, являются важной вехой в развитии современной турецкой драматургии. Они переведены на многие иностранные языки (русский, немецкий, французский, испанский, арабский, японский и другие) и ставятся на сценах более 30 стран мира, в том числе в России, Германии, Франции, Польше, Австралии, США, Бельгии.«Лавина» - одна из самых популярных пьес Тунджера Джюдженоглу (его называют «турецким Чеховым»). Привлекает кажущаяся простота истории, внутри которой вскрывается целый пласт страстей. Здесь нет конкретного времени и места действия. События спектакля основаны на мифе, он передается из поколения в поколение - мифе о страшной лавине, которая по целых 9 месяцев в году угрожает жителям. Всё это время в общине царит зловещая тишина. Люди живут в страхе и «шёпотом». И только лишь в течение трех месяцев всё оживает, ликует, радуется. Именно в эти три месяца рождаются дети. Но привычный ход жизни героев спектакля нарушается в период «тишины». Вот здесь и начинается противоборство трех поколений семьи. И только настоящая любовь разорвёт эти цепи, изменит этот мир! Природа ли таит угрозу для человека или он сам?
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