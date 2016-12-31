В Иваново из Турции приедет автор пьесы «Лавина» Тунджер Джюдженоглу





5 февраля в 15.00 в ивановском Доме актера состоится пресс-конференция и встреча с автором пьесы «Лавина» Тунджером Джюдженоглу (Турция).

Участниками пресс-конференции станут представители администрации Ивановского областного драматического театра, постановочная и творческая группа спектакля.

По завершению пресс-конференции в 17.30 на сцене областного драмтеатра пройдет показ спектакля «Лавина». Напомним, что премьера спектакля состоялась 17 сентября 2016 года.

Для справки:

Пьесы Тунджера Джюдженоглу, посвятившего драматургическому творчеству около 50 лет своей жизни, являются важной вехой в развитии современной турецкой драматургии. Они переведены на многие иностранные языки (русский, немецкий, французский, испанский, арабский, японский и другие) и ставятся на сценах более 30 стран мира, в том числе в России, Германии, Франции, Польше, Австралии, США, Бельгии.

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