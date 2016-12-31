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сегодня, 11:52
Ивановка избила и ограбила жену своего бывшего мужа
Злоумышленница похитила серебряное кольцо и браслет
38-летняя жительница областного центра пришла в квартиру к бывшему мужу для выяснения отношений по поводу выплаты алиментов. Ее встретила гражданская супруга мужчины, и между женщинами произошел конфликт. Во время перепалки незваная гостья ударила 38-летнюю потерпевшую, после чего, забрав из квартиры серебряное кольцо и браслет, скрылась.
Вскоре ее задержали сотрудники полиции. В содеянном женщина призналась и написала явку с повинной. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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- ганссегодня, 12:17НУ И ДУРА БЛЯ ТЕПЕРЬ ЕЙ АЛИМЕНТЫ ДОЛГО НЕ ПОНАДОБЯТСЯ
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- ratnikova1990@bk.ruсегодня, 12:45Витя
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