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В городах Ивановской области начали работать комнаты примирения
Список адресов и график работы
С 1 февраля по 30 сентября 2017 года на территории региона реализуется проект «Миру быть! Медиация как способ урегулирования семейных конфликтов, а также конфликтов с участием несовершеннолетних в Ивановской области».
Как сообщает Управление судебного департамента в Ивановской области, проект стал победителем в конкурсе движения «Гражданское Достоинство» и получил президентский грант НКО. Граждане могут разрешить свои семейные конфликты и конфликты с участием несовершеннолетних в комнатах примирения, работающих в Иванове, Кинешме, Тейкове, Вичуге, Родниках, Пучеже и Шуе. В комнатах примирения будут вести прием граждан профессиональные медиаторы Ивановской области.
Адреса комнаты примирения и график работы:
|№п/п
|
Город
|
Адрес
|
Время дежурства
|
Координатор (ФИО, контактный тел)
|
1
|
г.Вичуга
|
МБУ ДО ЦДТ
|
Понедельник с 14.00 до 17.00
|
Крюкова Елена Владимировна
+7-915-846-59-47. 8(49354)2-41-57
|
2
|
г.Вичуга
|
Вичугский районный суд
ул. 50 лет Октября, д. 18
|
Среда с 14.00 до 17.00
|
Крюкова Елена Владимировна
+7-915-846-59-47. 8(49354)2-41-57
|
3
|
г.Иваново
|
пр. Ленина дом 92, к.72
|
Вторник и четверг с 14.00 до 17.00
|
Гришанина Марина Александровна
+7-910-695-87-27
|
4
|
г.Иваново
|
Октябрьский районный суд
ул.9 января, 13
|
Вторник и четверг с 14.00 до 17.00
|
Гришанина Марина Александровна
+7-910-695-87-27
|
5
|
г.Кинешма
|
ул. Ленина дом 53 2-й этаж, Центр медиации
|
Вторник и четверг 14.00-17.00
|
Нефедова Ольга Витальевна
+7-915-837-86-27
|
6
|
г. Пучеж
|
ул.1-я Производственная, д.9А,каб.309,3 этаж, здания Пучежского районного суда
|
Четверг с 14.00 до 17.00
|
Маслова Наталья Владимировна
+7-906-511-03-48
|
7
|
г.Родники
|
Ул.Техническая д.2а судебный участок № 1 Родниковского судебного района
|
Понедельник с 14 до 17 час.
|
Балина Анна Алексеевна,
8(49336)2-45-20, +79621690551
|
8
|
г.Родники
|
МАОУДО «Центр детского творчества»
г. Родники, ул. Народная, каб. 5
|
Четверг с 14.00 до 17.00
|
Балина Анна Алексеевна,
8(49336)2-45-20,
|
9
|
г.Родники
|
г. Родники, ул. 8 Марта, д. 12, кабинет психолога
|
Вторник с 14.00 до 17.00
|
Балина Анна Алексеевна,
8(49336)2-45-20,
|
10
|
г. Тейково
|
г.Тейково, ул. Сергеевская, д.1,здание Тейковского районного суда
|
Вторник с 14.00 до 17.00
|
Патрикеева Ольга Александровна
+7-980-684-77-19
|
11
|
г. Тейково
|
г.Тейково, ул. Шестагинская, д.85,каб. 17
|
Четверг с 14.00 до 17.00
|
Патрикеева Ольга Александровна
+7-980-684-77-19
|
12
|
г. Шуя
|
г. Шуя ул. 1-я Московская дом 56, МФЦ
(многофункциональный центр)
|
Вторник и четверг с 14.00 до 17.00
|
Алехова Оксана Викторовна
Для справки:
Преимущества разрешения возникшего конфликта в досудебном порядке
Главная задача альтернативных методов разрешения споров - научить стороны решать конфликты мирным путем, снизить уровень психологической напряженности, сохранить доброжелательные межличностные, партнерские отношения между конфликтующими сторонами.
В то же время медиация - это эффективный, быстрый и мирный способ разрешения споров. Процедура медиации не ставит целью рассудить конфликтующие стороны, решить, кто прав, а кто виноват. Медиатор помогает людям наладить между собой диалог и услышать друг друга. И самим выработать решение по существу спора.
В основе большинства гражданских споров, с которыми обращаются в суд, лежат не юридические, а психологические проблемы. Медиация, таким образом, выполняет две функции. С одной стороны, способствует разрешению конфликта мирным путем, а с другой стороны, оказывает психологическую помощь и поддержку тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
В случае же с несовершеннолетними и молодыми людьми медиация становится еще и процессом обучения и накопления опыта, который может быть с успехом применен и в других конфликтных ситуациях.
Случаи семейного неблагополучия:
- семья на грани развода;
- развод и раздел имущества;
- определение места жительства ребенка;
- определение порядка общения с ребенком после развода;
- не определен порядок общения с ребенком бабушек и дедушек;
- детско-родительский конфликт;
- наследственные споры с участием несовершеннолетнего;
- криминальные ситуации, где затронуты интересы несовершеннолетних;
- другие конфликтные ситуации, где затронуты интересы несовершеннолетних.
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Комментарии (3)
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- Александр Гладышевсегодня, 14:25это лишнее
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- ЙЯdЪсегодня, 14:54Это я почему такой злой был? У меня комнаты примирения не было. А теперь я на глазах добреть начну.
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- Вахтанг Камикадзесегодня, 15:29Эт вряд ли - после выноса мозга вместо защиты законных прав ты сам повесишься, от безысходняка. :) А нет тела - нет и дела. :) Нефиг судье мозг выносить бредом - выносите друг другу. :)
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