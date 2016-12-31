В городах Ивановской области начали работать комнаты примирения

Список адресов и график работы



С 1 февраля по 30 сентября 2017 года на территории региона реализуется проект «Миру быть! Медиация как способ урегулирования семейных конфликтов, а также конфликтов с участием несовершеннолетних в Ивановской области».

Как сообщает Управление судебного департамента в Ивановской области, проект стал победителем в конкурсе движения «Гражданское Достоинство» и получил президентский грант НКО. Граждане могут разрешить свои семейные конфликты и конфликты с участием несовершеннолетних в комнатах примирения, работающих в Иванове, Кинешме, Тейкове, Вичуге, Родниках, Пучеже и Шуе. В комнатах примирения будут вести прием граждан профессиональные медиаторы Ивановской области.

Адреса комнаты примирения и график работы:

№п/п Город Адрес Время дежурства Координатор (ФИО, контактный тел) 1 г.Вичуга МБУ ДО ЦДТ Понедельник с 14.00 до 17.00 Крюкова Елена Владимировна +7-915-846-59-47. 8(49354)2-41-57 2 г.Вичуга Вичугский районный суд ул. 50 лет Октября, д. 18 Среда с 14.00 до 17.00 Крюкова Елена Владимировна +7-915-846-59-47. 8(49354)2-41-57 3 г.Иваново пр. Ленина дом 92, к.72

Дом профсоюзов Вторник и четверг с 14.00 до 17.00 Гришанина Марина Александровна +7-910-695-87-27 4 г.Иваново Октябрьский районный суд ул.9 января, 13 Вторник и четверг с 14.00 до 17.00 Гришанина Марина Александровна +7-910-695-87-27 5 г.Кинешма ул. Ленина дом 53 2-й этаж, Центр медиации Вторник и четверг 14.00-17.00 Нефедова Ольга Витальевна +7-915-837-86-27 6 г. Пучеж ул.1-я Производственная, д.9А,каб.309,3 этаж, здания Пучежского районного суда Четверг с 14.00 до 17.00 Маслова Наталья Владимировна +7-906-511-03-48 7 г.Родники Ул.Техническая д.2а судебный участок № 1 Родниковского судебного района Понедельник с 14 до 17 час. Балина Анна Алексеевна, 8(49336)2-45-20, +79621690551 8 г.Родники МАОУДО «Центр детского творчества» г. Родники, ул. Народная, каб. 5 Четверг с 14.00 до 17.00 Балина Анна Алексеевна, 8(49336)2-45-20,

+7-962-169-05-51 9 г.Родники г. Родники, ул. 8 Марта, д. 12, кабинет психолога Вторник с 14.00 до 17.00 Балина Анна Алексеевна, 8(49336)2-45-20,

+7-962-169-05-51 10 г. Тейково г.Тейково, ул. Сергеевская, д.1,здание Тейковского районного суда Вторник с 14.00 до 17.00 Патрикеева Ольга Александровна +7-980-684-77-19 11 г. Тейково г.Тейково, ул. Шестагинская, д.85,каб. 17 Четверг с 14.00 до 17.00 Патрикеева Ольга Александровна +7-980-684-77-19 12 г. Шуя г. Шуя ул. 1-я Московская дом 56, МФЦ (многофункциональный центр) Вторник и четверг с 14.00 до 17.00 Алехова Оксана Викторовна

+7-905-157-50-00





Для справки:

Преимущества разрешения возникшего конфликта в досудебном порядке

Главная задача альтернативных методов разрешения споров - научить стороны решать конфликты мирным путем, снизить уровень психологической напряженности, сохранить доброжелательные межличностные, партнерские отношения между конфликтующими сторонами.

В то же время медиация - это эффективный, быстрый и мирный способ разрешения споров. Процедура медиации не ставит целью рассудить конфликтующие стороны, решить, кто прав, а кто виноват. Медиатор помогает людям наладить между собой диалог и услышать друг друга. И самим выработать решение по существу спора.

В основе большинства гражданских споров, с которыми обращаются в суд, лежат не юридические, а психологические проблемы. Медиация, таким образом, выполняет две функции. С одной стороны, способствует разрешению конфликта мирным путем, а с другой стороны, оказывает психологическую помощь и поддержку тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

В случае же с несовершеннолетними и молодыми людьми медиация становится еще и процессом обучения и накопления опыта, который может быть с успехом применен и в других конфликтных ситуациях.

Случаи семейного неблагополучия:

- семья на грани развода;

- развод и раздел имущества;

- определение места жительства ребенка;

- определение порядка общения с ребенком после развода;

- не определен порядок общения с ребенком бабушек и дедушек;

- детско-родительский конфликт;

- наследственные споры с участием несовершеннолетнего;

- криминальные ситуации, где затронуты интересы несовершеннолетних;

- другие конфликтные ситуации, где затронуты интересы несовершеннолетних.













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