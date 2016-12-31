Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 11:36

В городах Ивановской области начали работать комнаты примирения

Список адресов и график работы

С 1 февраля по 30 сентября 2017 года на территории региона реализуется проект «Миру быть! Медиация как способ урегулирования семейных конфликтов, а также конфликтов с участием несовершеннолетних в Ивановской области».

Как сообщает Управление судебного департамента в Ивановской области, проект стал победителем в конкурсе движения «Гражданское Достоинство» и получил президентский грант НКО. Граждане могут разрешить свои семейные конфликты и конфликты с участием несовершеннолетних в комнатах примирения, работающих в Иванове, Кинешме, Тейкове, Вичуге, Родниках, Пучеже и Шуе. В комнатах примирения будут вести прием граждан профессиональные медиаторы Ивановской области.

Адреса комнаты примирения и график работы:

№п/п

Город

Адрес

Время дежурства

Координатор (ФИО, контактный тел)

1

г.Вичуга

МБУ ДО ЦДТ

Понедельник с 14.00 до 17.00

Крюкова Елена Владимировна

+7-915-846-59-47. 8(49354)2-41-57

2

г.Вичуга

Вичугский районный суд

ул. 50 лет Октября, д. 18

Среда с 14.00 до 17.00

Крюкова Елена Владимировна

+7-915-846-59-47. 8(49354)2-41-57

3

г.Иваново

пр. Ленина дом 92, к.72
Дом профсоюзов

Вторник и четверг с 14.00 до 17.00

Гришанина Марина Александровна

+7-910-695-87-27

4

г.Иваново

Октябрьский районный суд

ул.9 января, 13

Вторник и четверг с 14.00 до 17.00

Гришанина Марина Александровна

+7-910-695-87-27

5

г.Кинешма

ул. Ленина дом 53 2-й этаж, Центр медиации

Вторник и четверг 14.00-17.00

Нефедова Ольга Витальевна

+7-915-837-86-27

6

г. Пучеж

ул.1-я Производственная, д.9А,каб.309,3 этаж, здания Пучежского районного суда

Четверг с 14.00 до 17.00

Маслова Наталья Владимировна

+7-906-511-03-48

7

г.Родники

Ул.Техническая д.2а судебный участок № 1 Родниковского судебного района

Понедельник с 14 до 17 час.

Балина Анна Алексеевна,

8(49336)2-45-20, +79621690551

8

г.Родники

МАОУДО «Центр детского творчества»

г. Родники, ул. Народная, каб. 5

Четверг с 14.00 до 17.00

Балина Анна Алексеевна,

8(49336)2-45-20,
+7-962-169-05-51

9

г.Родники

г. Родники, ул. 8 Марта, д. 12, кабинет психолога

Вторник с 14.00 до 17.00

Балина Анна Алексеевна,

8(49336)2-45-20,
+7-962-169-05-51

10

г. Тейково

г.Тейково, ул. Сергеевская, д.1,здание Тейковского районного суда

Вторник с 14.00 до 17.00

Патрикеева Ольга Александровна

+7-980-684-77-19

11

г. Тейково

г.Тейково, ул. Шестагинская, д.85,каб. 17

Четверг с 14.00 до 17.00

Патрикеева Ольга Александровна

+7-980-684-77-19

12

г. Шуя

г. Шуя ул. 1-я Московская дом 56, МФЦ

(многофункциональный центр)

Вторник и четверг с 14.00 до 17.00

Алехова Оксана Викторовна
+7-905-157-50-00


Для справки:

Преимущества разрешения возникшего конфликта в досудебном порядке

Главная задача альтернативных методов разрешения споров - научить стороны решать конфликты мирным путем, снизить уровень психологической напряженности, сохранить доброжелательные межличностные, партнерские отношения между конфликтующими сторонами.

В то же время медиация - это эффективный, быстрый и мирный способ разрешения споров. Процедура медиации не ставит целью рассудить конфликтующие стороны, решить, кто прав, а кто виноват. Медиатор помогает людям наладить между собой диалог и услышать друг друга. И самим выработать решение по существу спора.

В основе большинства гражданских споров, с которыми обращаются в суд, лежат не юридические, а психологические проблемы. Медиация, таким образом, выполняет две функции. С одной стороны, способствует разрешению конфликта мирным путем, а с другой стороны, оказывает психологическую помощь и поддержку тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

В случае же с несовершеннолетними и молодыми людьми медиация становится еще и процессом обучения и накопления опыта, который может быть с успехом применен и в других конфликтных ситуациях.

Случаи семейного неблагополучия:

- семья на грани развода;

- развод и раздел имущества;

- определение места жительства ребенка;

- определение порядка общения с ребенком после развода;

- не определен порядок общения с ребенком бабушек и дедушек;

- детско-родительский конфликт;

- наследственные споры с участием несовершеннолетнего;

- криминальные ситуации, где затронуты интересы несовершеннолетних;

- другие конфликтные ситуации, где затронуты интересы несовершеннолетних.







ключевые слова: медиация примирение
  • оцените новость:
  • (0)
  • 2083
  • 3







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (3)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Александр Гладышев								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							это лишнее								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это я почему такой злой был? У меня комнаты примирения не было. А теперь я на глазах добреть начну.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Эт вряд ли - после выноса мозга вместо защиты законных прав ты сам повесишься, от безысходняка. :) А нет тела - нет и дела. :) Нефиг судье мозг выносить бредом - выносите друг другу. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась зарплатами учителей в Ивановской области
				
сегодня, 16:55

				

				Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась зарплатами учителей в Ивановской области 
								

					
	 И предложила министру образования и науки заняться этим вопросом - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(5)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1580						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Ивановские власти хотят убрать цыганский поселок из местечка Авдотьино
				
сегодня, 14:20

				

				Ивановские власти хотят убрать цыганский поселок из местечка Авдотьино 
									
								

					
	 Рассматривается вопрос о переселении цыган с незаконно занимаемых земель - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3707						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(9)
													
    
						
    • 
						
  • 
							13154						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4218						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							10034						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							9914						
    •