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сегодня, 11:24
В талицкой колонии открыли необычную библиотеку для осужденных
ФОТО
В талицкой колонии общего режима №6 состоялось открытие обновленного после капитального ремонта помещения библиотеки для осужденных.
«Мы решили оформить библиотеку в новом, современном стиле. Интересным решением стал отказ от использования привычных стеллажей, в их качестве мы применили непривычные для обывателя вещи и предметы. Например, оригинальным элементом декора явилось старое фортепиано, используемое в качестве стеллажа для книг», - рассказал начальник ИК-6 Алексей Горский.
Благодаря нестандартному подходу к планированию и оформлению помещения, удалось расширить площадь, появился читальный зал, в котором осужденные могут в спокойной обстановке почитать любимую книгу.Фото: пресс-служба УФСИН по Ивановской области
ключевые слова: УФСИН колония осужденные библиотека
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