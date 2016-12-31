В талицкой колонии открыли необычную библиотеку для осужденных

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В талицкой колонии общего режима №6 состоялось открытие обновленного после капитального ремонта помещения библиотеки для осужденных.

«Мы решили оформить библиотеку в новом, современном стиле. Интересным решением стал отказ от использования привычных стеллажей, в их качестве мы применили непривычные для обывателя вещи и предметы. Например, оригинальным элементом декора явилось старое фортепиано, используемое в качестве стеллажа для книг», - рассказал начальник ИК-6 Алексей Горский.

Благодаря нестандартному подходу к планированию и оформлению помещения, удалось расширить площадь, появился читальный зал, в котором осужденные могут в спокойной обстановке почитать любимую книгу.

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Фото: пресс-служба УФСИН по Ивановской области