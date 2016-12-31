В возбуждении дела в отношении лиц, подделавших подписи на допвыборах в Ивоблдуму, вновь отказано

Следователи продолжают настаивать, что подделка подписей не нарушает интересов общества и государства





Замруководителя Тейковского следственного отдела Следственного комитета РФ подполковник юстиции А.А.Егоров отказал в возбуждении уголовного дела по факту подделки подписей избирателей в подписных листах.Как мы неоднократно сообщали, подписи в поддержку кандидатов на выборах в депутаты Ивановской областной Думы по округу №12 Р.Д.Астафьева (партия "Гражданская платформа") и А.В.Бусарева (партия "Российская партия пенсионеров за справедливость") были подделаны.Опрошенные 47 жителей Тейковского района и Гаврилов Посада подтвердили, что подписные листы в поддержку данных кандидатов они не подписывали. Установлены и факты подделки подписей лиц, которые на момент сбора подписей уже умерли.Следствие пришло к выводу, что у И.И.Шевелевой, Е.В.Комковой, Л.А.Литовой и Ю.А.Литвиненко (это лица, которые, якобы, и собрали подписи - а фактически подписали поддельные подписные листы) отсутствует признак организованной группы - мол, все незаконные действия они делали в одиночку и по собственной инициативе.

Об отказе в возбуждении дела на своей странице в Facebook сообщает Ирина Мальцева, координатор регионального отделения движения в защиту прав избирателей «Голос», которая и дала ход информации о подделке подписей избирателей. Активист так комментирует постановление об отказе: «Факт подделки подписей установлен, лица, совершившие это, названы (правда, почему-то не все. Сдали, вероятно, тех, кого не очень жалко).



Но так как, по версии следствия, подписи они подделывали независимо друг от друга, никто их не организовывал и никто ими не руководил, то нет и состава преступления по ч. 2 ст. 142 УК.

К тому же, считает следователь Тейковского Следственного отдела, подделка подписей избирателей - деяние малозначимое и никому урона не нанесло. Прокуратура уже отменила это постановление, так что я его даже обжаловать не могу. А у следователей есть ещё месяц сделать вид, что они что-то ищут».

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