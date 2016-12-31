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В возбуждении дела в отношении лиц, подделавших подписи на допвыборах в Ивоблдуму, вновь отказано
Как мы неоднократно сообщали, подписи в поддержку кандидатов на выборах в депутаты Ивановской областной Думы по округу №12 Р.Д.Астафьева (партия "Гражданская платформа") и А.В.Бусарева (партия "Российская партия пенсионеров за справедливость") были подделаны.
Опрошенные 47 жителей Тейковского района и Гаврилов Посада подтвердили, что подписные листы в поддержку данных кандидатов они не подписывали. Установлены и факты подделки подписей лиц, которые на момент сбора подписей уже умерли.
Следствие пришло к выводу, что у И.И.Шевелевой, Е.В.Комковой, Л.А.Литовой и Ю.А.Литвиненко (это лица, которые, якобы, и собрали подписи - а фактически подписали поддельные подписные листы) отсутствует признак организованной группы - мол, все незаконные действия они делали в одиночку и по собственной инициативе.
"Доказательств того, что они заранее договорились меду собой о фиктивном сборе подписей.., что их действия были между собой согласованы, являлись совместными и преследовали единую для всех цель, в ходе проверки не получено... Не получено объективных данных о том, что деятельность по фиктивному сбору подписей координировали и контролировали Р.Д.Астафьев и А.В.Бусарев, что именно они указывали адреса, по которым необходимо собрать подписи"
Об отказе в возбуждении дела на своей странице в Facebook сообщает Ирина Мальцева, координатор регионального отделения движения в защиту прав избирателей «Голос», которая и дала ход информации о подделке подписей избирателей. Активист так комментирует постановление об отказе: «Факт подделки подписей установлен, лица, совершившие это, названы (правда, почему-то не все. Сдали, вероятно, тех, кого не очень жалко).
Но так как, по версии следствия, подписи они подделывали независимо друг от друга, никто их не организовывал и никто ими не руководил, то нет и состава преступления по ч. 2 ст. 142 УК.
К тому же, считает следователь Тейковского Следственного отдела, подделка подписей избирателей - деяние малозначимое и никому урона не нанесло. Прокуратура уже отменила это постановление, так что я его даже обжаловать не могу. А у следователей есть ещё месяц сделать вид, что они что-то ищут».
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Комментарии (3)
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- Александр Гладышевсегодня, 14:37Это мелочь ,у партии власти круче подделки.
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- Ирина Мальцевасегодня, 17:55это партия власти и подделывала
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- макссссегодня, 15:28надо едросню проверять, а не эту
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