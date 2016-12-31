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сегодня, 10:45
У ивановца нашли запрещенные боеприпасы
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела - ФОТО
2 февраля сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии региона выявили факт незаконного хранения боевых патронов.
87 патронов калибра 7, 62*39 были обнаружены при осмотре сейфа владельца охотничьего нарезного гладкоствольного ружья – 65-летнего ивановца. Из 87 боеприпасов 16 являются патронами с трассирующей пулей и 71 патрон - с оболочной пулей. Такие боеприпасы относятся к боевым и запрещены в гражданском обороте, сообщает пресс-служба Росгвардии региона.По факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: пресс-служба Росгвардии Ивановской области
ключевые слова: боеприпасы патроны пули Росгвардия
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Комментарии (3)
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- уххсегодня, 11:09нарезного гладкоствольного ружья..
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- Вахтанг Камикадзесегодня, 11:28Буковку "и" пропустили в спешке, по всей видимости. :) Без владения гладкостволом в течении 5-ти лет разрешения на нарезное не получить. :)
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- Cegotysсегодня, 12:01"Нарезного гладкоствольного ружья" - ха-ха-ха!
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