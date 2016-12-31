У ивановца нашли запрещенные боеприпасы

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела - ФОТО





2 февраля сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии региона выявили факт незаконного хранения боевых патронов.

87 патронов калибра 7, 62*39 были обнаружены при осмотре сейфа владельца охотничьего нарезного гладкоствольного ружья – 65-летнего ивановца. Из 87 боеприпасов 16 являются патронами с трассирующей пулей и 71 патрон - с оболочной пулей. Такие боеприпасы относятся к боевым и запрещены в гражданском обороте, сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

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По факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Фото: пресс-служба Росгвардии Ивановской области