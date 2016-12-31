Ивановский пенсионер уже в 11-й раз пойдет сдавать ЕГЭ вместе с выпускниками





На участие в государственной итоговой аттестации в 2017 году в Ивановской области подали заявления 4 007 человек. Из них 3 637 - выпускники текущего года, 364 - выпускники прошлых лет, 6 - выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в предыдущие годы. Такие данные сообщает региональный департамент образования.

Самым старшим участником ЕГЭ в этом году вновь станет ивановский пенсионер Юрий Тайков, который уже одиннадцатый год подряд будет принимать участие в госэкзаменах.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

1005

Напомним, в 2016 году самыми популярными предметами по выбору стали: обществознание, которое выбрали 53,5% выпускников, физика – 33,5 %, биология – 18,8%.