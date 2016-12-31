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сегодня, 10:20
В Ивановском детском саду обнаружили небезопасные яйца и мясо кур
Виновный привлечен к административной ответственности
Сотрудники госветнадзора провели проверку в одном из детских садов областного центра и обнаружили куриные яйца и мясо кур без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность данных продуктов.Продукцию для приготовления блюд для детей не допустили и вернули поставщику. Ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности. О каком конкретно дошкольном учреждении идет речь, Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям не сообщает.
ключевые слова: детский сад продукты Россельхознадзор
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Комментарии (5)
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- Гражданин хорошийсегодня, 11:06А о каком детском саде?
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- Марксегодня, 11:09А они боятся сказать Гражданин хороший, дабы заведующая детсадом геройски не погибла на рабочем месте от рук рассерженных родителей!
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- Помидоринасегодня, 11:51Интересно, девочки. А когда вы яйца и мясо кур для своих чадушек на рынке или в магазине покупаете - вы всегда сопроводительные документы спрашиваете? Я что-то ни разу не видела чтобы кто-то спрашивал...
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- РЕМАРКасегодня, 13:07Раз они на прилавках оказались,за нас уже все сопроводительные документы спросили администрация магазина и рынка.
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- РЕМАРКасегодня, 13:12И после трапезы в саду дети регулярно блюют(в нашем саду целыми группами). А после домашней (купленной в магазине) продукции-никогда. Экономят на кормёжке наших детей в САДАХ: и просрочку перерабатывают,и от сомнительных производителей, и если фрукт,то обязательно с червоточикой,с гнильцой...
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