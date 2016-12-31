В Ивановском детском саду обнаружили небезопасные яйца и мясо кур

Виновный привлечен к административной ответственности





Сотрудники госветнадзора провели проверку в одном из детских садов областного центра и обнаружили куриные яйца и мясо кур без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность данных продуктов.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

1315

Продукцию для приготовления блюд для детей не допустили и вернули поставщику. Ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности. О каком конкретно дошкольном учреждении идет речь, Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям не сообщает.