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Новости

сегодня, 10:20

В Ивановском детском саду обнаружили небезопасные яйца и мясо кур

Виновный привлечен к административной ответственности


Сотрудники госветнадзора провели проверку в одном из детских садов областного центра и обнаружили куриные яйца и мясо кур без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность данных продуктов.

Продукцию для приготовления блюд для детей не допустили и вернули поставщику. Ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности. О каком конкретно дошкольном учреждении идет речь, Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям не сообщает.

ключевые слова: детский сад продукты Россельхознадзор
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Гражданин хороший								
							
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  • сегодня, 11:06
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										0
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							А о каком детском саде?
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Марк								
							
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  • сегодня, 11:09
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    • 
										+1
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							А они боятся  сказать Гражданин хороший, дабы заведующая детсадом геройски не погибла на рабочем месте от рук рассерженных родителей!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Помидорина								
							
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  • сегодня, 11:51
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    • 
										+1
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							Интересно, девочки. А когда вы яйца и мясо кур для своих чадушек на рынке или в магазине покупаете - вы всегда сопроводительные документы спрашиваете? Я что-то ни разу не видела чтобы кто-то спрашивал... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									РЕМАРКа								
							
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  • сегодня, 13:07
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    • 
										+1
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							Раз они на прилавках оказались,за нас уже все сопроводительные документы спросили администрация магазина и рынка.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									РЕМАРКа								
							
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  • сегодня, 13:12
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							И после трапезы в саду дети регулярно блюют(в нашем саду целыми группами). А после домашней (купленной в магазине) продукции-никогда. Экономят на кормёжке наших детей в САДАХ: и просрочку перерабатывают,и от сомнительных производителей, и если фрукт,то обязательно с червоточикой,с гнильцой...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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