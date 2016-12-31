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В Иванове пройдут IX областные юношеские чтения имени Бурылина
4 февраля на базе ивановской школы № 41 состоятся IX областные юношеские чтения имени Д.Г. Бурылина. Начало мероприятия в 10.00.
В этом году на чтениях будет представлено более 120 работ, авторами которых выступают школьники в возрасте от 8 до 17 лет из различных муниципальных образований Ивановской области.
Защита работ будет проходить на 13 секциях. Для обучающихся 1-7-х классов защита работ пройдет в форме стендовых докладов. Самые юные участники представят свои работы на секции «Юный исследователь». Для обучающихся 5-7-х классов стендовая защита работ пройдет на секции «Мое первое исследование» по 4 направлениям: «История: человек и событие», «Региональное краеведение», «Естественные науки», «Лингвистика и литература».
Для учеников старших классов конкурс состоит из двух этапов. На первом этапе эксперты заслушают стендовую защиту учебно-исследовательских работ, затем лучшие работы будут представлены на объединенных секциях. Для старшеклассников сформированы следующие секции: «История: человек и событие», «Региональное краеведение», «Естественные науки и экология», «Биология», «Лингвистика и литература», «История образования», «Культура».Победители объединенных секций получат право представлять Ивановскую область на Всероссийских юношеских чтениях имени В.И. Вернадского.
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