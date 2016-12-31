Два человека пострадали в ДТП на трассе Ростов-Иваново-Нижний Новгород

Иномарка столкнулась с вазовской «семеркой»





Автоавария произошла 2 февраля около 12.40 на 159-м километре трассы Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Шуйском районе. 50-летний водитель иномарки «Хонда CRV» при выезде со второстепенной дороги на главную столкнулся с отечественным автомобилем «ВАЗ-2105».

В результате ДТП пострадали два человека. 22-летний водитель «пятерки» получил ушибы колена и кисти. Его 52-летнюю пассажирку с сотрясением мозга, ушибами лба и колена доставили в Шуйскую ЦРБ.

Как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, на обоих водителей были составлены административные протоколы по ст.12.5ч.1 КоАП РФ (разная резина).

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