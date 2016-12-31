В Иванове при обыске в квартире подозреваемого нашли предмет, похожий на мину

Следственные действия были немедленно приостановлены





Сегодня, 2 февраля, сотрудники полиции проводили обыск в квартире подозреваемого в разбойном нападении на проспекте Ленина в Иванове. В процессе обыска полицейские нашли предмет, похожий на мину, после чего следственные действия были приостановлены.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(2)

302

», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.