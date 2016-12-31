В Иванове у похоронного бюро «Ритуал» перевернулся автомобиль

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ДТП случилось сегодня около 16.00 на улице Парижской Коммуны. Неподалеку от похоронного бюро «Ритуал» перевернулся автомобиль «Форд Фокус». Что случилось и есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Информация уточняется.

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Фото: ВКонтакте / Автопартнер