По инициативе губернатора будет создан Совет законодателей Ивановской области





Сегодня состоялась встреча губернатора Павла Конькова с депутатами Госдумы Юрием Смирновым и Алексеем Хохловым, а также с членами Совета Федерации Владимиром Бочковым и Валерием Васильевым. На встрече были обозначены актуальные для региона социально значимые задачи, требующие участия федеральных парламентариев, а также намечены пути их решения.

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Открывая встречу, глава региона отметил, что сегодня очень важным для развития региона становится вопрос взаимодействия с федеральным центром. «», - сказал Павел Коньков.