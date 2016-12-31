Реку Теза будут чистить мини-земснарядом

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Завершились работы по сборке мини-земснаряда, который будет задействован в очистке русла реки Теза. Об этом сообщает пресс-служба шуйской мэрии.

В начале 2015 года Шуя была исключена из федеральной программы по очистке русла Тезы из-за того, что город отказался софинансировать проведение работ. «Понимая, насколько важна и необходима для города очистка русла Тезы, в конце прошлого года было принято решение о приобретение мини-земснаряда, чтобы в 2017 году приступить к проведению работ», - отметил глава райцентра Сергей Рощин.

В комплект мини-земснаряда входит специальный триммер, барабан для удаления растительности, насосы, которые позволяют очищать дно от отложений, углублять русло.

В теплый период специалисты Управления ГО и ЧС приведут в порядок участок реки в районе городского пляжа. Кроме того, мини-земснаряд будет задействован на очистке пожарных водоемов.

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Фото: пресс-служба администрации г. Шуя