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Новости

сегодня, 18:40

Реку Теза будут чистить мини-земснарядом

ФОТО


Завершились работы по сборке мини-земснаряда, который будет задействован в очистке русла реки Теза. Об этом сообщает пресс-служба шуйской мэрии.

В начале 2015 года Шуя была исключена из федеральной программы по очистке русла Тезы из-за того, что город отказался софинансировать проведение работ. «Понимая, насколько важна и необходима для города очистка русла Тезы, в конце прошлого года было принято решение о приобретение мини-земснаряда, чтобы в 2017 году приступить к проведению работ», - отметил глава райцентра Сергей Рощин.

В комплект мини-земснаряда входит специальный триммер, барабан для удаления растительности, насосы, которые позволяют очищать дно от отложений, углублять русло.

В теплый период специалисты Управления ГО и ЧС приведут в порядок участок реки в районе городского пляжа. Кроме того, мини-земснаряд будет задействован на очистке пожарных водоемов.

Фото: пресс-служба администрации г. Шуя

ключевые слова: река Теза мини-земснаряд очистка
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Грязевик								
							
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  • вчера, 18:58
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									Дмитрий Овчинин								
							
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  • вчера, 20:59
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							и почему только у Шуи пускай идут от начала и до конца реки потому что она вся полностью заросла травой в этом году в нее навряд ли получится войти особенно если русло продолжит засорятся то в месте у с.Дунилово то у Шуи вообще реки не будет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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