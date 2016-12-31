ПОСЛУШАЙТЕ! О непостоянстве политической воли и несдержанном обещании

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Я слово дал, я его и забрал. Как все-таки непостоянны наши руководители в своих намерениях. То заверяют, что и хотят, и могут построить школу на 700 мест за один год. Теперь вот оказалось, что и не хотели, и не могли. Кто же заставлял их ранее давать обещания, заявляя в 2016 году о том, что есть политическая воля сдать новую школу уже в году следующем?

О несдержанном обещании властей – в комментарии Татьяны Прокопенко.

108-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть здесь.

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