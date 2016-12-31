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сегодня, 21:23
ПОСЛУШАЙТЕ! О непостоянстве политической воли и несдержанном обещании
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Я слово дал, я его и забрал. Как все-таки непостоянны наши руководители в своих намерениях. То заверяют, что и хотят, и могут построить школу на 700 мест за один год. Теперь вот оказалось, что и не хотели, и не могли. Кто же заставлял их ранее давать обещания, заявляя в 2016 году о том, что есть политическая воля сдать новую школу уже в году следующем?
О несдержанном обещании властей – в комментарии Татьяны Прокопенко.
108-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть здесь.
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тот же день, после обеда, я ездил с некоторыми из наших в Русскую слободу смотреть князя Гагарина,
по
вешенного недалеко от большой новой биржи. Он был прежде губернатором всей Сибири и делал, говорят,
очень много добра сосланным туда пленным шведам, для которых в первые три года своего управления
ис
тратил будто бы до 15 000 рублей собственных денег. Его вызвали сюда, как говорят, за страшное
расхищение царской казны. Он не хотел признаваться в своих проступках и потому несколь-
* В числе первых был и князь Антиох Кантемир, которому в это время было не более 12 лет.
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ко раз был жестоко наказываем кнутом. Кнут есть род плети, состоящей из короткой палки и очень длинного
ремня. Преступнику обыкновенно связывают руки назад и поднимают его кверху, так что они придутся над
головою и вовсе выйдут из суставов; после этого палач берет кнут в обе руки, отступает несколько шагов
назад и потом, с разбегу и припрыгнув, ударяет между плеч, вдоль спины, и если удар бывает силен, то
пр
обивает до костей. Палачи так хорошо знают свое дело, что могут класть удар к удару ровно, как бы
размеряя их циркулем и линейкою. Наказание кнутом бывает двоякое: одно употребляется при допросах и
заменяет пытку, а другое есть собственно так называемое наказание кнутом, которое от первого отличается
только тем, что преступника один из палачей держит на спине. Царь, говорят, прежде очень часто приказывал
наказывать кнутом. Года полтора или два тому назад здесь публично наказывали таким образом одного
капитана гвардии, который, будучи в нетрезвом виде, дурно говорил о его величестве. Мне рассказывали это
очевидцы. Когда князь Гагарин был уже приговорен к виселице и казнь должна была совершиться, царь, за
день перед тем, словесно приказывал уверить его, что не только дарует ему жизнь, но и все прошлое предаст
забвению, если он признается в своих, ясно доказанных, преступлениях. Но несмотря на то что многие
свидетели, и в том числе родной его сын, на очных ставках убеждали в них более, нежели сколько было нужно,
виновный не признался ни в чем. Тогда, в самый день отъезда царя в нынешнем году в Ригу, он был повешен
перед окнами Юстиц-коллегии в присутствии государя и всех своих здешних знатных родственников. Спустя
несколько времени его перевезли на то место, где я видел его висящим на другой, большой виселице. Там на
обширной площади стояло много шестов с воткнутыми на них головами, между которыми, на особо
устроенном эшафоте, виднелись головы брата вдовствующей царицы и еще четырех знатных господ*.
Говорят, что тело этого князя Гагарина, для большего устрашения, будет повешено в третий раз по ту сторону
реки и потом отошлется в Сибирь, где должно сгнить на виселице; но я сомневаюсь в этом, потому что оно
теперь уже почти сгнило. Лицо преступника, по здешнему обычаю, закрыто платком, а одежда его состоит из
камзола и исподнего платья коричневого цвета, сверх которых надета белая рубашка. На ногах у него
маленькие круглые русские сапоги. Росту он очень небольшого. Он был одним из знатнейших и богатейших
вельмож в России; оставшийся после него сын женат на родной дочери вице-канцлера Шафирова и есть
* Т. е. Лопухина (брата не вдовствующей царицы, а царицы Евдокии Федоровны, первой супруги Петра В.), Кикина и
др
угих, казненных в 1718 году по делу царевича Алексея Петровича.
Дневник камер-юнкера Фридриха-Вильгельма Берхгольца. 1721-1725