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сегодня, 17:44
Ивановский подросток приобрел через интернет крупную партию наркотиков
Для личного употребления
В областном центре возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка. Он подозревается в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.Наркотики парень приобрел через интернет. По версии следствия – для личного употребления. Всё хранил у себя дома до момента задержания его сотрудниками полиции. Расследование уголовного дела продолжается.
ключевые слова: наркотики несовершеннолетний следствие
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Комментарии (2)
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- 99dвчера, 18:30Интересно, а этих интернет продавцов можно как то вычислить, арестовать, дать пожизненное? Теряем ведь детей. Теряем(((
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- Вахтанг Камикадзевчера, 23:28А нафига? :) Здоровый организм только боевые ОВ берут, как показала практика. :) А это всё что слону дробина, только на заморенных извращенцев действует. :)
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