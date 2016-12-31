Ивановский подросток приобрел через интернет крупную партию наркотиков

Для личного употребления





В областном центре возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка. Он подозревается в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.

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Наркотики парень приобрел через интернет. По версии следствия – для личного употребления. Всё хранил у себя дома до момента задержания его сотрудниками полиции. Расследование уголовного дела продолжается.