Сотрудники Росгвардии изъяли у жителя Приволжского района самодельный обрез

По факту проводится проверка - ФОТО





В Приволжском районе сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии региона провели рейдовую проверку условий хранения оружия у владельцев. Условия сохранности оружия и патронов были проверены по месту жительства у 30 граждан. В ходе проверки сотрудники ЛРР выявили 3 нарушения установленных правил оборота оружия, по которым составили на правонарушителей административные протоколы.

Кроме того, сообщает пресс-служба Росгвардии региона, во время рейда был выявлен факт переделки огнестрельного оружия, зарегистрированного в установленном порядке. Охотничье ружьё 12-го калибра с опиленным стволом было обнаружено у 55-летнего жителя села Новое. Обрез сотрудники Росгвардии изъяли и направили на баллистическую экспертизу.

По факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: пресс-служба Росгвардии Ивановской области