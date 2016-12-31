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Сотрудники Росгвардии изъяли у жителя Приволжского района самодельный обрез
По факту проводится проверка - ФОТО
В Приволжском районе сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии региона провели рейдовую проверку условий хранения оружия у владельцев. Условия сохранности оружия и патронов были проверены по месту жительства у 30 граждан. В ходе проверки сотрудники ЛРР выявили 3 нарушения установленных правил оборота оружия, по которым составили на правонарушителей административные протоколы.
Кроме того, сообщает пресс-служба Росгвардии региона, во время рейда был выявлен факт переделки огнестрельного оружия, зарегистрированного в установленном порядке. Охотничье ружьё 12-го калибра с опиленным стволом было обнаружено у 55-летнего жителя села Новое. Обрез сотрудники Росгвардии изъяли и направили на баллистическую экспертизу.
По факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Фото: пресс-служба Росгвардии Ивановской области
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