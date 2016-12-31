В Ростове-на-Дону двое жителей Ивановской области пытались взломать банкомат

Злоумышленников задержали «по горячим следам»





В ночь с 29 на 30 января в Ростове-на-Дону двое неизвестных пытались взломать банкомат «Московского индустриального банка». Для отключения терминала и системы видеонаблюдения злоумышленники использовали электронную технику. Как только банкомат был отключен, сигнал об этом поступил сотрудникам частного охранного предприятия, которые обратились в полицию.

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Выехавшие на место происшествия оперативники задержали подозреваемых «по горячим следам». Ими оказались двое ранее судимых жителей ивановской области 43 и 34 лет. По факту кражи возбуждено уголовное дело.