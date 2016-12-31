За год ивановцы стали потреблять воды в 2,5 раза меньше





Об этом в ходе посещения водозабора в Авдотьине сообщил журналистам председатель городской думы Александр Кузьмичев. Он считает, что причина - в четких учете и контроле водопотребления, в массовой установке счетчиков и экономном отношении населения к этому ресурсу.

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