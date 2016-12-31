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сегодня, 15:45
За год ивановцы стали потреблять воды в 2,5 раза меньше
Об этом в ходе посещения водозабора в Авдотьине сообщил журналистам председатель городской думы Александр Кузьмичев. Он считает, что причина - в четких учете и контроле водопотребления, в массовой установке счетчиков и экономном отношении населения к этому ресурсу.
ключевые слова: вода потребление
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Комментарии (7)
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- ld515вчера, 16:16Просто часто отключают, и вода техническая течет(ржавая). Готовить и пить приходится бутилированную из магазина. (р-он Демьянки)
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- Добрыйвчера, 16:23денег платим с каждым годом больше, а воды потребляем меньше
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- Энгельсвчера, 16:23Откуда он знает? То что на ОНВС-1 упал расход, так это скорее всего уменьшение потребления воды предприятиями и организациями вследствие кризиса.
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- макдугласвчера, 16:56Судя по коментам рассуждать вызвались дилетанты...
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- макдугласвчера, 16:57и так всегда дилетант анонимный любит порассуждать на темы в которых ни черта не разбирается...
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- прoсто фиквчера, 17:24а может они очищенную воду на лево гонят, а мы платим))))))))))))))))
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- жилецвчера, 20:42Чем меньше потребляем и экономим тем выше одн, счёт за декабрь - 5 кубов по счётчику 4 куба одн. Аварий не было, подъезды не убираются, куда утекла водичка?
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