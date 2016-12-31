Новости
Иваново вновь поборется за звание города-чемпиона по чтению вслух
8-11 февраля в трех городах пройдет ставший уже традиционным «Кубок Дудок» по чтению вслух.
Командный турнир по чтению вслух пройдет: 8 февраля - в Ярославле, 9 - в Иванове, 10 - в Костроме.
По правилам чемпионата участники прочтут вслух без подготовки отрывки из книг, заранее подготовленные организаторами. Выступления оценит авторитетное жюри.
В каждом городе соревноваться будут 6 команд по 3 человека в каждой. Команды-победители поедут на суперфинал в Кострому, который состоится 11 февраля.
«Обычно победители каждого соревнования получают в подарок книги, которые читали во время соревнований. В этот раз новые правила: все книги отложат в «копилку». «Копилку» разыграют между собой команды-финалисты в костромском суперфинале. Победившая команда, 3 человека, выиграет 80 книг», - рассказали организаторы - Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».
Победители «Кубка Дудок» поедут на полуфинал чемпионата России «Открой рот» в Архангельск, и получат возможность сразится за место в общероссийском финале.
Участие в турнире бесплатное. Вход для зрителей на мероприятие свободный! Соревнования в Костроме, Иваново и Ярославле пройдут в ресторанах сети «ДудкиБар». Начало состязаний - в 19:00.Заявки на участие принимаются в группе «Проекты ДудкиБар» в «Фейсбук» или на почту a@biblioring.ru.
- оцените новость:
-
(1)
- 264
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(0)
- 2191
-
(0)
- 2811
-
(1)
- 6688
-
(0)
- 4123
-
(9)
- 13052
-
(2)
- 4028
-
(3)
- 4192
-
(0)
- 3320
-
(0)
- 9984
-
(2)
- 9876