Иваново вновь поборется за звание города-чемпиона по чтению вслух





8-11 февраля в трех городах пройдет ставший уже традиционным «Кубок Дудок» по чтению вслух.

Командный турнир по чтению вслух пройдет: 8 февраля - в Ярославле, 9 - в Иванове, 10 - в Костроме.

По правилам чемпионата участники прочтут вслух без подготовки отрывки из книг, заранее подготовленные организаторами. Выступления оценит авторитетное жюри.

В каждом городе соревноваться будут 6 команд по 3 человека в каждой. Команды-победители поедут на суперфинал в Кострому, который состоится 11 февраля.

«Обычно победители каждого соревнования получают в подарок книги, которые читали во время соревнований. В этот раз новые правила: все книги отложат в «копилку». «Копилку» разыграют между собой команды-финалисты в костромском суперфинале. Победившая команда, 3 человека, выиграет 80 книг», - рассказали организаторы - Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».

Победители «Кубка Дудок» поедут на полуфинал чемпионата России «Открой рот» в Архангельск, и получат возможность сразится за место в общероссийском финале.

Участие в турнире бесплатное. Вход для зрителей на мероприятие свободный! Соревнования в Костроме, Иваново и Ярославле пройдут в ресторанах сети «ДудкиБар». Начало состязаний - в 19:00.

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