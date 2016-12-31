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Новости

сегодня, 15:29

На площади Пушкина водители общественного транспорта упорно игнорируют ПДД

ВИДЕО «заколдованного» места


В нашу редакцию пришло письмо, которое автор озаглавил так: «ПДД vs общественный транспорт. Кто победит?». По сути, это прямое обращение к Управлению ГИБДД с просьбой навести, наконец, порядок хотя бы в центре города – на площади Пушкина, где общественный транспорт постоянно нарушает правила дорожного движения. При этом сотрудников Госавтоинспекции на всем известном месте нарушений ПДД практически никогда не бывает.

Вот что пишет наш читатель:

«Уже давно ни для кого не секрет, что большинство машин общественного транспорта ездит, нарушая правила дорожного движения, подвергая опасности пассажиров и создавая аварийные ситуации на дороге. Нарушения происходят по всему городу, о чем имеется множество свидетельств очевидцев на каналах YouTube.

Но есть в нашем городе и такие места, где нарушение правил дорожного движения водителями общественного транспорта стало постоянным. Одним из таких мест является самый центр города - площадь Пушкина.

Так при повороте направо с улицы Жарова на проспект Ленина большинство машин общественного транспорта игнорируют сигналы светофора и едут на красный свет, при этом не пропуская пешеходов.

Но в этом "заколдованном" месте сотрудников ГИБДД с "волшебными полосатыми палочками" почему-то не видно…

А так хочется, что однажды к нам все-таки "прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и…". Нет, не бесплатно покажет кино - это уже было на прошлой неделе, а наведет порядок с общественным транспортом, что бы мы не боялись за своих родных и близких людей, за друзей и знакомых, да и просто за всех пассажиров общественного транспорта, которые подвергают свою жизнь опасности по чужой вине».

Вместе с письмо неравнодушный ивановец прислал и нарезку нарушений ПДД на площади Пушкина. Публикуем и ее. Также в нашем распоряжении оказались и ссылки на видео, где не только каждое нарушение можно посмотреть полностью, но и разглядеть номера проносящихся на красный автобусов, троллейбусов и маршруток.



ключевые слова: общественный транспорт ПДД нарушения
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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  • 
								
									Dmitriy891								
							
    • 
							
  • вчера, 15:53
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    • 
										+1
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							Это не только на Пушкина, все эти водители общественного транспорта давно оборзели и позволяют себе слишком многое! Давно их нужно на место поставить, но к сожалению нашим властям интересно заниматься только поборами с камер, а инспектора встретить на улице это просто чудо какое то!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									sanchez_v								
							
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  • вчера, 16:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Да просто нужно все такие перекрестки оборудовать камерами, фиксирующими красный, встречку и движение по полосам. Те, кто не нарушает - им бояться нечего, а нарушители пусть получают штрафы и платят. Нужно ставить столько камер, сколько нужно, чтобы каждый нарушитель знал, что он под колпаком и все его наглые выходки будут представлены в денежном эквиваленте, который он будет обязан заплатить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ВсегдаПрав								
							
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  • вчера, 16:22
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										-1
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							Может просто оборудовать светофор "Стрелкой"?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
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  • вчера, 17:02
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    • 
										+1
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							Водители общественного транспорта нарушают. Из-за чего? Схема маршрутов и графики слишком плотные и дублируют друг друга, а план надо выполнять. Надо вводить автобусы повышенной вместимости как во Владимире. Да пассажиры будут чуть дольше стоять на остановках, но в больших автобусах могут ездить мамы с колясками и посадка в них удобнее чем в богданах или пазиках								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Yuri Geller								
							
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  • вчера, 17:34
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    • 
										-1
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							в США  разешено  на красный   правый поворот  
    
вот  водилы  и   думают ..  а почему в иваново нельзя ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									прохожий37/2014								
							
    • 
							
  • вчера, 18:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Здесь такое бывает нередко, но не всегда. А вот на рядом расположенном перекрёстке - при повороте нараво с Ленина (от моста) на Жарова всё время маршрутки втыкаются на пешеходном переходе и стоят с открытыми дверями не по одной минуте.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Грязевик								
							
    • 
							
  • вчера, 19:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ПДД общественному транспорту, в Иванове не указ!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ghfdlf								
							
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  • вчера, 19:42
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    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да там нужно разрешить проезд  Всегда ,при условии пропуска пешеходов и автотранспорта с лева и проблема будет решена.Ни кто ни кому не помешает.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ZUMER								
							
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  • вчера, 20:50
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    • 
										0
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							ждем реакции ГАИ								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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