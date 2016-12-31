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На площади Пушкина водители общественного транспорта упорно игнорируют ПДД
ВИДЕО «заколдованного» места
В нашу редакцию пришло письмо, которое автор озаглавил так: «ПДД vs общественный транспорт. Кто победит?». По сути, это прямое обращение к Управлению ГИБДД с просьбой навести, наконец, порядок хотя бы в центре города – на площади Пушкина, где общественный транспорт постоянно нарушает правила дорожного движения. При этом сотрудников Госавтоинспекции на всем известном месте нарушений ПДД практически никогда не бывает.
Вот что пишет наш читатель:
«Уже давно ни для кого не секрет, что большинство машин общественного транспорта ездит, нарушая правила дорожного движения, подвергая опасности пассажиров и создавая аварийные ситуации на дороге. Нарушения происходят по всему городу, о чем имеется множество свидетельств очевидцев на каналах YouTube.
Но есть в нашем городе и такие места, где нарушение правил дорожного движения водителями общественного транспорта стало постоянным. Одним из таких мест является самый центр города - площадь Пушкина.
Так при повороте направо с улицы Жарова на проспект Ленина большинство машин общественного транспорта игнорируют сигналы светофора и едут на красный свет, при этом не пропуская пешеходов.
Но в этом "заколдованном" месте сотрудников ГИБДД с "волшебными полосатыми палочками" почему-то не видно…
А так хочется, что однажды к нам все-таки "прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и…". Нет, не бесплатно покажет кино - это уже было на прошлой неделе, а наведет порядок с общественным транспортом, что бы мы не боялись за своих родных и близких людей, за друзей и знакомых, да и просто за всех пассажиров общественного транспорта, которые подвергают свою жизнь опасности по чужой вине».
Вместе с письмо неравнодушный ивановец прислал и нарезку нарушений ПДД на площади Пушкина. Публикуем и ее. Также в нашем распоряжении оказались и ссылки на видео, где не только каждое нарушение можно посмотреть полностью, но и разглядеть номера проносящихся на красный автобусов, троллейбусов и маршруток.
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вот водилы и думают .. а почему в иваново нельзя ?