В Ивановской области четыре депутата предоставили недостоверные сведения о своих доходах и имуществе

В соответствующих справках не были указаны квартира, машина, маломерное судно и т.д.





Прокуратура установила, что несколько депутатов Совета Волжского сельского поселения Заволжского района предоставили недостоверные и неполные сведения о своих доходах и доходах своих супругов, а также об имуществе.

Так, в частности, депутат Карцева Е.М. не указала принадлежащую ей квартиру.

Депутат Павлов Е.В. в справке о своих доходах и доходах своей супруги существенно занизил полученный ими совокупный доход в 2015 году, вместо годового дохода указал ежемесячный.

Депутат Потехина А.С. не указала находившийся в ее собственности автомобиль «Хендай IX35», а также полученный ею доход от продажи имущества в сумме 1 млн. 905 тыс. рублей, ранее отраженный в декларации за 2015 год.

Депутат Смирнова Е.А. в справке о доходах и об имуществе своего супруга «забыла» упомянуть маломерное судно – гребную лодку YAMARAN F310.

«В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района в адрес председателя Совета Волжского сельского поселения внесено представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, которое находится на рассмотрении», - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

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