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В Ивановской области четыре депутата предоставили недостоверные сведения о своих доходах и имуществе
В соответствующих справках не были указаны квартира, машина, маломерное судно и т.д.
Прокуратура установила, что несколько депутатов Совета Волжского сельского поселения Заволжского района предоставили недостоверные и неполные сведения о своих доходах и доходах своих супругов, а также об имуществе.
Так, в частности, депутат Карцева Е.М. не указала принадлежащую ей квартиру.
Депутат Павлов Е.В. в справке о своих доходах и доходах своей супруги существенно занизил полученный ими совокупный доход в 2015 году, вместо годового дохода указал ежемесячный.
Депутат Потехина А.С. не указала находившийся в ее собственности автомобиль «Хендай IX35», а также полученный ею доход от продажи имущества в сумме 1 млн. 905 тыс. рублей, ранее отраженный в декларации за 2015 год.
Депутат Смирнова Е.А. в справке о доходах и об имуществе своего супруга «забыла» упомянуть маломерное судно – гребную лодку YAMARAN F310.
«В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района в адрес председателя Совета Волжского сельского поселения внесено представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, которое находится на рассмотрении», - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.
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Комментарии (1)
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- 8 земельных участковвчера, 18:46Как правило вор имеет обыкновение ,что то скрывать,и эдаким" депутатам" надо в срочном порядке зарядит коленом под зад,что бы не позорили священный образ народного избранника.
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