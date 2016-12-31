Регион получит более 18 млн рублей на компенсацию расходов по капремонту

Для граждан старше 70 лет





В 2017 году Ивановской области будет предоставлена субсидия федерального бюджета в объеме 18,7 млн рублей. Средства предназначены на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт. Также на эти цели из областного бюджета предусмотрено в сумме 2,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, в 2016 году в регионе введена новая мера социальной поддержки - компенсация части затрат (для граждан, достигших 70-летнего возраста) и 100% затрат (для лиц, достигших 80-летнего возраста) на оплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений. Данные меры поддержки получили свыше 6,4 тыс. жителей области.

Кроме того, часть льготников - это ветераны труда и инвалиды - получали компенсацию части затрат на платеж по капитальному ремонту вне зависимости от возраста. Численность этих граждан составила свыше 113 тыс. человек. Таким образом, по итогам года затраты бюджетных средств на предоставление гражданам компенсации за оплату взносов на капитальный ремонт составили более 105,5 млн рублей.

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Выплата компенсации на оплату взносов на капитальный ремонт носит заявительный характер. Прием документов для ее назначения ведется в территориальных органах социальной защиты населения и в многофункциональных центрах. Для консультирования граждан в департаменте социальной защиты населения Ивановской области открыта «Горячая линия» (8-800-100-1660 звонок бесплатный).