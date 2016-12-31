В строительном Департаменте состоится встреча с дольщиками Ивановской ДСК





3 февраля в Департаменте строительства и архитектуры Ивановской области состоится встреча с инициативной группой участников долевого строительства объектов ОАО «ДСК». Начало – в 17.30.

Встречу проведут начальник Департамента Юрий Тростин и генеральный директор АО «Стройиндустрия-Холдинг» Владислав Власов.

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