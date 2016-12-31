В Иванове открылась новая детсадовская группа

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Сегодня в Сухово-Дерябихском микрорайоне областного центра состоялось открытие дополнительной группы для детей до 3 лет «Радуга». Группа на 18 мест появилась на базе Центра развития ребенка – детского сада №22.

Как рассказала заведующая детским садом Анна Язева, в настоящий момент группа укомплектована полностью и с завтрашнего дня сюда придут малыши. В группе ребят ждут новые красивые игрушки, куклы, пирамидки, также в саду имеется современная сенсорная комната, есть изостудия.

«На ремонтные работы, приобретение оборудования и инвентаря, а также благоустройство территории из средств городского бюджета было выделено около 1,5 миллионов рублей», - сообщили в мэрии.

Таким образом, с завтрашнего дня в 22-м садике будет работать 12 групп, сад смогут посещать 295 детей.

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Фото: пресс-служба администрации г. Иваново