В Ивановской области возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти





В Кинешме расследуется уголовное дело экстремистской направленности по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, с апреля 2014 по май 2016 года 25-летний местный житель размещал в одной из соцсетей изображения, «содержание которых направлено на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам расы, национальности».

Преступление было выявлено сотрудниками ЦЭП УМВД. В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

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