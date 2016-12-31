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вчера, 13:45
По пути следования поезда Москва-Кинешма-Москва появится новая остановка
Северная железная дорога установила двухминутную стоянку для посадки и высадки пассажиров на станции Якшинский поезду № 662/661 Москва – Кинешма - Москва.
По пути из Москвы стоянка назначена с 11 февраля в 03.53 – 03.55, по пути из Кинешмы – с 10 февраля в 23.34 – 23.36.«В связи с этим, - сообщает пресс-служба РЖД, - незначительно меняется расписание поезда на участке от станции Кипрево до станции Текстильный».
ключевые слова: РЖД железная дорога поезд остановка
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