По пути следования поезда Москва-Кинешма-Москва появится новая остановка





Северная железная дорога установила двухминутную стоянку для посадки и высадки пассажиров на станции Якшинский поезду № 662/661 Москва – Кинешма - Москва.

По пути из Москвы стоянка назначена с 11 февраля в 03.53 – 03.55, по пути из Кинешмы – с 10 февраля в 23.34 – 23.36.

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