В феврале 155 ивановских долгожителей получат поздравления Президента России





В феврале поздравления главы государства получат 155 жителей Ивановской области, отмечающие 90, 95 и 100-летний юбилеи. Об этом сообщает региональное отделение Пенсионного Фонда России.

Все юбиляры – ветераны Великой Отечественной войны. Абсолютное большинство среди них – женщины: 135 человек. 59 юбиляров живут в Иванове.

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Среди старейших именинников февраля - две столетние долгожительницы, проживающие в областном центре и Гавриловом Посаде. 30 пенсионеров отметят 95-летний юбилей, и еще 123 ветерана – 90-й день рождения.