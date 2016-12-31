ДОСААФ России Ивановской области отметит 90-летие





3 февраля в Иванове состоится торжественное мероприятие, посвященное 90-летию регионального отделения ДОСААФ России

В нем примут участие руководители законодательной и исполнительной власти региона, территориальных управлений федеральных органов государственной власти, общественных организаций, ветераны ДОСААФ. В рамках церемонии награждения состоится вручение благодарностей и благодарственных писем Губернатора Ивановской области, ведомственных наград и знаков отличия.

Для справки:

Полное наименование организации - Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».

Ивановская областная оборонная организация создана 23 января 1927 года. Всего за год в новую организацию вступило более 40 тысяч человек, начали работать 168 различных военно-технических кружков, 13 групп по изучению авиации и химии, создано 123 стрелковых секции.

Региональные отделения ДОСААФ включают в себя автомобильные школы, аэроклубы, спортивно-технические клубы. Ежегодно в учебных организациях ДОСААФ России проходят подготовку несколько тысяч специалистов массовых технических профессий и допризывников.

В сфере военно-патриотического воспитания молодежи осуществляется подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, специалистов массовых технических профессий и развитие технического творчества в работе с молодежью в образовательных организациях, развиваются авиационные, военно-прикладные и технические виды спорта.

На базах учреждений ДОСААФ в Ивановской области проводятся соревнования среди команд кадетских классов и военно-патриотических объединений по различным видам военно-прикладного спорта, спартакиады молодежи допризывного возраста.

При содействии регионального отделения ДОСААФ в течение года для обучающихся организованы учебные военные сборы, ознакомительные экскурсии в воинские части, расположенные на территории Ивановской области, социально-патриотическая акция «День призывника», в которой ежегодно принимают участие более 200 человек из всех муниципальных образований.

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