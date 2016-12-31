Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 13:19

В Совете Федерации РФ пройдут Дни Ивановской области


11-12 апреля в Совете Федерации ФС РФ пройдут Дни Ивановской области. Об этом сегодня сообщил губернатор Павел Коньков.

«Программа проведения дней региона в верхней палате федерального парламента будет крайне насыщенной. Она состоит из деловой части, в рамках которой пройдут заседания комитетов Совета Федерации и пленарное заседание с обсуждением актуальных вопросов федеральной и региональной повестки. Кроме того, экономический, образовательный и культурный потенциал Ивановской области будет представлен в тематической экспозиции», - пояснил губернатор.

По словам зампреда регионального правительства Светланы Давлетовой, за основу экспозиции региона взят бренд «Ивановская область – текстильный край». «Будет представлен наш текстильно-промышленный кластер с якорным проектом комбината синтетического волокна. Также в экспозицию войдут наши туристические кластеры, новации в образовании, проекты в сфере культуры».

Павел Коньков поручил активизировать ход подготовки к мероприятию. «Регион должен быть представлен в Совете Федерации достойно. Кроме того, мы должны при поддержке Совета Федерации России, спикера верхней палаты российского парламента Валентины Ивановны Матвиенко выработать решения значимых вопросов социально-экономического развития региона», - подчеркнул он.

ключевые слова: Совет Федерации Ивановская область экспозиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 499
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									A_WHO								
							
    • 
							
  • вчера, 20:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							лучше бы денег дали...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области четыре депутата предоставили недостоверные сведения о своих доходах и имуществе
				
вчера, 14:49

				

				В Ивановской области четыре депутата предоставили недостоверные сведения о своих доходах и имуществе 
								

					
	 В соответствующих справках не были указаны квартира, машина, маломерное судно и т.д.
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2190						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове посетитель бара проломил голову и переломал кости рыбаку с ледорубом
				
вчера, 12:28

				

				В Иванове посетитель бара проломил голову и переломал кости рыбаку с ледорубом 
								

					
	 Полиция нашла 23-летнего злоумышленника и задержала его
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2810						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	
	    		      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(9)
													
    
						
    • 
						
  • 
							13052						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4192						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							9984						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							9876						
    •