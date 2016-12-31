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В Совете Федерации РФ пройдут Дни Ивановской области
11-12 апреля в Совете Федерации ФС РФ пройдут Дни Ивановской области. Об этом сегодня сообщил губернатор Павел Коньков.
«Программа проведения дней региона в верхней палате федерального парламента будет крайне насыщенной. Она состоит из деловой части, в рамках которой пройдут заседания комитетов Совета Федерации и пленарное заседание с обсуждением актуальных вопросов федеральной и региональной повестки. Кроме того, экономический, образовательный и культурный потенциал Ивановской области будет представлен в тематической экспозиции», - пояснил губернатор.
По словам зампреда регионального правительства Светланы Давлетовой, за основу экспозиции региона взят бренд «Ивановская область – текстильный край». «Будет представлен наш текстильно-промышленный кластер с якорным проектом комбината синтетического волокна. Также в экспозицию войдут наши туристические кластеры, новации в образовании, проекты в сфере культуры».Павел Коньков поручил активизировать ход подготовки к мероприятию. «Регион должен быть представлен в Совете Федерации достойно. Кроме того, мы должны при поддержке Совета Федерации России, спикера верхней палаты российского парламента Валентины Ивановны Матвиенко выработать решения значимых вопросов социально-экономического развития региона», - подчеркнул он.
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- A_WHOвчера, 20:04лучше бы денег дали...
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