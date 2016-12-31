В ивановском парке им. Революции 1905 года проведут санитарную рубку

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Об этом сообщает Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области. Санитарная рубка пройдет в районе дома №62 по улице Разумовой. Будет спилена одна аварийно-опасная береза. Заказчиком санитарной рубки выступает городское управление благоустройства.

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Фото: Департамент природных ресурсов и экологии