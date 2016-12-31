В ивановском кожно-венерологическом диспансере прошли учения





В Ивановском областном кожно-венерологическом диспансере прошли учения по соблюдению правил пожарной безопасности.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Ивановской области, специалисты МЧС провели инструктаж по действиям пациентов и сотрудников при возникновении чрезвычайных ситуаций на объекте, в том числе с использованием средств защиты.

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Также сотрудники МЧС проверили готовность персонала к эвакуации и проведению работ по тушению пожара, обучили порядку и правилам взаимодействия персонала с подразделениями противопожарной службы.