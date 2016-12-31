Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 12:28

В Иванове посетитель бара проломил голову и переломал кости рыбаку с ледорубом

Полиция нашла 23-летнего злоумышленника и задержала его


В областном центре сотрудники полиции задержали подозреваемого в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

Преступление было совершено 3 января на улице Шубиных. Из обстоятельств дела известно, что потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался домой с рыбалки. По дороге решил заглянуть в бар. Однако посетителям питейного заведения новый клиент не понравился, и они прогнали его. Тогда рыбак, прихватив из дома травматический пистолет и ледоруб, вернулся в бал и продолжил конфликтовать, но дебошира снова выставили за дверь.

Чуть позже из бара вышел 23-летний парень – участник конфликта – и снова встретил того самого рыбака. Мужчина начал размахивать перед молодым человеком ледорубом – и тут же завязалась драка. В итоге парень так избил рыбака, что его пришлось экстренно госпитализировать в тяжелейшем состоянии – с открытой черепно-мозговой травмой и множественными переломами.

«Сотрудники уголовного розыска установили всех участников инцидента, произошедшего в тот вечер, и в ходе-оперативно розыскных мероприятий вышли на подозреваемого в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений пьяному рыбаку. Возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

ключевые слова: избиение травмы тяжкий вред здоровью полиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 2782
  • 4







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (4)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Fantomas								
							
    • 
							
  • вчера, 13:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Люди с низкой социальной ответственностью, как сейчас стало модно говорить. Одним словом быдло!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Александр Гладышев								
							
    • 
							
  • вчера, 14:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ЛЮДЕЙ С ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ,НАЗЫВАЮТ МАФИЕЙ, А С НИЗКОЙ -БЕДНОТОЙ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Михаил Доколин								
							
    • 
							
  • вчера, 20:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Тогда рыбак, прихватив из дома травматический пистолет и ледоруб, вернулся в бал и продолжил конфликтовать, но дебошира снова выставили за дверь."
    

    
я не понял...на бал с ледорубом?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Тутошний Я								
							
    • 
							
  • вчера, 20:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вернулся в баЛ)))))) Грамотеи)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области четыре депутата предоставили недостоверные сведения о своих доходах и имуществе
				
вчера, 14:49

				

				В Ивановской области четыре депутата предоставили недостоверные сведения о своих доходах и имуществе 
								

					
	 В соответствующих справках не были указаны квартира, машина, маломерное судно и т.д.
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2191						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове посетитель бара проломил голову и переломал кости рыбаку с ледорубом
				
вчера, 12:28

				

				В Иванове посетитель бара проломил голову и переломал кости рыбаку с ледорубом 
								

					
	 Полиция нашла 23-летнего злоумышленника и задержала его
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2811						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	
	    		      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(9)
													
    
						
    • 
						
  • 
							13052						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4192						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							9984						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							9876						
    •