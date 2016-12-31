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В Иванове посетитель бара проломил голову и переломал кости рыбаку с ледорубом
Полиция нашла 23-летнего злоумышленника и задержала его
В областном центре сотрудники полиции задержали подозреваемого в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.
Преступление было совершено 3 января на улице Шубиных. Из обстоятельств дела известно, что потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался домой с рыбалки. По дороге решил заглянуть в бар. Однако посетителям питейного заведения новый клиент не понравился, и они прогнали его. Тогда рыбак, прихватив из дома травматический пистолет и ледоруб, вернулся в бал и продолжил конфликтовать, но дебошира снова выставили за дверь.
Чуть позже из бара вышел 23-летний парень – участник конфликта – и снова встретил того самого рыбака. Мужчина начал размахивать перед молодым человеком ледорубом – и тут же завязалась драка. В итоге парень так избил рыбака, что его пришлось экстренно госпитализировать в тяжелейшем состоянии – с открытой черепно-мозговой травмой и множественными переломами.«Сотрудники уголовного розыска установили всех участников инцидента, произошедшего в тот вечер, и в ходе-оперативно розыскных мероприятий вышли на подозреваемого в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений пьяному рыбаку. Возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.
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я не понял...на бал с ледорубом?