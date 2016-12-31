В Иванове посетитель бара проломил голову и переломал кости рыбаку с ледорубом

Полиция нашла 23-летнего злоумышленника и задержала его





В областном центре сотрудники полиции задержали подозреваемого в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

Преступление было совершено 3 января на улице Шубиных. Из обстоятельств дела известно, что потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался домой с рыбалки. По дороге решил заглянуть в бар. Однако посетителям питейного заведения новый клиент не понравился, и они прогнали его. Тогда рыбак, прихватив из дома травматический пистолет и ледоруб, вернулся в бал и продолжил конфликтовать, но дебошира снова выставили за дверь.

Чуть позже из бара вышел 23-летний парень – участник конфликта – и снова встретил того самого рыбака. Мужчина начал размахивать перед молодым человеком ледорубом – и тут же завязалась драка. В итоге парень так избил рыбака, что его пришлось экстренно госпитализировать в тяжелейшем состоянии – с открытой черепно-мозговой травмой и множественными переломами.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

2782

», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.