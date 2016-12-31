В Иванове 8-летняя девочка получила травму головы в автобусе

Водитель с места ДТП скрылся





ДТП случилось 1 февраля около 5 часов вечера на Шереметевском проспекте областного центра. 8-летняя пассажирка автобуса «Богдан» не удержала равновесия при резком торможении и упала, после чего вышла из автобуса. Медики диагностировали у девочки травму головы.

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Водитель с места ДТП уехал, но позже сотрудники ГИБДД его разыскали и задержали.