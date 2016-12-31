Бесплатное мобильное приложение лишило жителя Вичуги денег

Потерпевший обратился с заявлением в полицию







В Вичуге сотрудники полиции проводят проверку по факту списания денег с банковской карты 46-летнего местного жителя. Мужчина скачал на свой мобильный телефон бесплатное приложение, после чего кнопки гаджета заблокировались, и вичужанину стали приходить смс-сообщения о списании денег с его банковской карты. В итоге заявитель лишился 2 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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Сейчас полиция разыскивает мошенников.