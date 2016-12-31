Новости
вчера, 11:48
Бесплатное мобильное приложение лишило жителя Вичуги денег
Потерпевший обратился с заявлением в полицию
В Вичуге сотрудники полиции проводят проверку по факту списания денег с банковской карты 46-летнего местного жителя. Мужчина скачал на свой мобильный телефон бесплатное приложение, после чего кнопки гаджета заблокировались, и вичужанину стали приходить смс-сообщения о списании денег с его банковской карты. В итоге заявитель лишился 2 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.Сейчас полиция разыскивает мошенников.
ключевые слова: мошенничество телефон мобильное приложение полиция
- оцените новость:
-
(0)
- 1674
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- prigorelвчера, 13:44А название приложения напишите.
Новость дня
вчера, 14:49В Ивановской области четыре депутата предоставили недостоверные сведения о своих доходах и имуществе
В соответствующих справках не были указаны квартира, машина, маломерное судно и т.д.
-
(0)
- 2187
вчера, 12:28В Иванове посетитель бара проломил голову и переломал кости рыбаку с ледорубом
Полиция нашла 23-летнего злоумышленника и задержала его
-
(0)
- 2810
вчера, 11:21Авария на трассе Иваново-Родники, унесшая жизни двух женщин: подробности
ФОТО, ВИДЕО
-
(1)
- 6687
вчера, 10:22Трагедия со взрывом бытового газа едва не повторилась на Ташкентской, 97
-
(0)
- 4122
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(9)
- 13052
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(2)
- 4028
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(3)
- 4192
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 3320
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 9984
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 9876