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вчера, 11:39
В Иванове возложили цветы к памятнику основателю Иваново-Вознесенской губернии
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Сегодня, 2 февраля, исполнилось 132 года со дня рождения основателя Иваново-Вознесенской губернии Михаила Васильевича Фрунзе. В областном центре состоялась церемония возложения цветов к его памятнику.
Память государственного деятеля пришли почтить губернатор Ивановской области Павел Коньков, председатель областной думы Виктор Смирнов, главный федеральный инспектор по Ивановской области Валерий Можжухин, председатель ивановской городской думы Александр Кузьмичев, временно исполняющий полномочия главы города Иваново Сергей Золкин, депутаты государственной, городской и областной Думы, представители молодежных организаций, ветераны, общественность.Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
ключевые слова: Михаил Фрунзе памятник
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Что подделка документов - это хорошо:
"Ночью раздался стук в дверь.
— Кто там? — испуганно спросила хозяйка.
— Открывай, полиция!
В квартиру ввалились полицейские. ...
— Что за человек? По каким делам приехал в Шую?
Арсений отвечал вяло, как будто вопросы не занимали его. Он заявил, что приехал в гости к родственнику.
— Паспорт?
Арсений показал свой нелегальный паспорт. Полицейский повертел в руках документ.
Паспорт «форменный», и печати, какие полагаются.
Полиция опять ушла ни с чем."
(с) С. Борисов "Фрунзе"
"Фрунзе занял ораторское место.
— Товарищи, у меня тоже есть проект обращения к губернатору.
— Читай!
Арсений вытащил из кармана тужурки четвертушку бумаги, разгладил ее и пытливо посмотрел на рабочих. Твердо отчеканивая каждое слово, он прочитал:
— «Протест на приказ начальника губернии.
Совет рабочих депутатов города Иваново-Вознесенска протестует против вашего запрещения сбора рабочих на Талке. Вы потворствуете фабрикантам в стачечной борьбе, оказывая им всякую помощь, чтобы сломить решимость рабочих. До сих пор ни одно законное требование не удовлетворено. Рабочие голодают вот уже месяц. Вы расстреляли рабочих на реке Талке, залили ее берега кровью. Но знайте, кровь рабочих, слезы женщин и детей перенесутся на улицы города, и там все будет поставлено на карту борьбы.
Мы заявляем, что от своих требований не отступим. Вот воля рабочих города Иваново-Вознесенска. Ждем немедленного ответа по телеграфу.
Совет рабочих депутатов».
Энергичное выступление Совета, за которым стояли десятки тысяч рабочих, заставило власть пойти на уступки: собрания на Талке были разрешены. 23 июня после собрания рабочие двинулись в город. Когда начался митинг, полиция окружила площадь, однако напасть на рабочих не решилась."
(с) С. Борисов "Фрунзе"
"Это необычайное собрание позволило Фрунзе установить постоянную связь с расквартированными в Шуе донскими казаками. Были посланы пропагандисты также в караульную и конвойную команды. Когда связи укрепились, Фрунзе разработал план захвата арсенала с оружием.
Неожиданно казачьи сотни были спешно выведены из Шуи, а большинство солдат из караульной и конвойной команд заменены новыми. Какой-то провокатор выдал начальству план нападения на арсенал.
Полиция решила добраться до главного организатора «смуты». Она хватала рабочих без разбора. В ответ на полицейский террор боевая дружина стала снимать полицейских с постов, разоружать городовых и стражников."
(с) С. Борисов "Фрунзе"
"Рабочие решили создать более многочисленную боевую дружину. Фрунзе отбирал на фабриках наиболее закаленных рабочих и проводил с ними военные занятия в лесу."
(с) С. Борисов "Фрунзе"
"Когда до Шуи донеслись вести, что московский пролетариат под руководством большевиков начал восстание, Фрунзе поспешил в Москву. Борьба была уже на исходе. Царские войска оттесняли рабочие дружины к Пресне. Фрунзе вступил в боевую дружину, которая на Тверской улице выдерживала натиск войск. Ряды дружинников косил пулемет. Фрунзе с несколькими дружинниками пробрался в тыл врага и захватил пулемет. Под прикрытием пулеметного огня боевая дружина в порядке отошла к Пресне."
(с) С. Борисов "Фрунзе"
"Основатель Иваново-Вознесенской губернии" - постыдились бы такое писать!