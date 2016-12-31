В Иванове возложили цветы к памятнику основателю Иваново-Вознесенской губернии

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Сегодня, 2 февраля, исполнилось 132 года со дня рождения основателя Иваново-Вознесенской губернии Михаила Васильевича Фрунзе. В областном центре состоялась церемония возложения цветов к его памятнику.

Память государственного деятеля пришли почтить губернатор Ивановской области Павел Коньков, председатель областной думы Виктор Смирнов, главный федеральный инспектор по Ивановской области Валерий Можжухин, председатель ивановской городской думы Александр Кузьмичев, временно исполняющий полномочия главы города Иваново Сергей Золкин, депутаты государственной, городской и областной Думы, представители молодежных организаций, ветераны, общественность.

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Фото: пресс-служба администрации г. Иваново