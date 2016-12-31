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Новости

сегодня, 11:21

Авария на трассе Иваново-Родники, унесшая жизни двух женщин: подробности

ФОТО, ВИДЕО


Как мы сообщали ранее, сегодня утром на 30-м километре автодороги Иваново-Родники произошла автоавария, унесшая жизни двух человек.

Начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин рассказал IvanovoNews предварительные обстоятельства смертельного ДТП.

«Ниссан Икстрейл» с четырьмя пассажирами следовал из Иванова в Родники. «Шкода Фабиа», двигаясь из Ермолино в Дунилово, начала пересекать главную дорогу. Однако водитель «Шкоды» не уступил «Ниссану», в результате чего вторая иномарка влетела в боковую часть «Шкоды». Основной удар пришелся в то место, где находились пассажиры – две женщины - 1960 и 1956 годов рождения. Они обе от полученных травм скончались на месте ДТП. Ударом «Шкоду» выбросило с трассы, машина перевернулась и улетела в лес. Чтобы извлечь из автомобиля тела погибших женщин, спасателям пришлось применить гидравлический специнструмент.

Оба водителя получили с травмами госпитализированы в ОКБ. Пассажиры «Ниссана» не пострадали.

По словам водителя «Шкоды», он просто не заметил двигавшийся по главной дороге автомобиль, так как очень слепило солнце.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС и УМВД по Ивановской области
Видео: пресс-служба УМВД по Ивановской области


ключевые слова: ДТП гибель
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									Yuri Geller								
							
    • 
							
  • вчера, 12:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 так как очень слепило солнце.  
    

    
не вижу . не еду !  -  прописная истина ))  ей  учат  в автошколе 
    
 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Jeremy								
							
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  • вчера, 13:00
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										+1
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							Что-то часто на том перекрёстке биться стали...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									prigorel								
							
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  • вчера, 13:39
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							"Оба водителя получили с травмами госпитализированы в ОКБ".
    
Возьмите себе преподавателя русского языка. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									@нтонины4								
							
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  • вчера, 15:27
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										+1
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							Для поднятия грамотности и прочего... достаточно будет указывать авторов статьи... чтобы "Страна знала своих героев"...
    
А то кто писал, как писал... Интересно почему главные редактор до этого не может додуматься...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									прохожий37/2014								
							
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  • вчера, 17:47
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							Ещё непонятно, почему главнй редактор не может додуматься лишать премий своих писак за каждый такой перл.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									че гевара								
							
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  • вчера, 13:44
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							Какое солнце там в 9утра, оно в сторону Иванова  та будет только к вечеру								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • вчера, 15:15
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										+1
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							слепая овца! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутошний Я								
							
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  • вчера, 20:06
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							Вообще-то там написано "ОН" ,а не "ОНА" читай внимательнее!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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