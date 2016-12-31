Авария на трассе Иваново-Родники, унесшая жизни двух женщин: подробности

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Как мы сообщали ранее, сегодня утром на 30-м километре автодороги Иваново-Родники произошла автоавария, унесшая жизни двух человек.

Начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин рассказал IvanovoNews предварительные обстоятельства смертельного ДТП.

«Ниссан Икстрейл» с четырьмя пассажирами следовал из Иванова в Родники. «Шкода Фабиа», двигаясь из Ермолино в Дунилово, начала пересекать главную дорогу. Однако водитель «Шкоды» не уступил «Ниссану», в результате чего вторая иномарка влетела в боковую часть «Шкоды». Основной удар пришелся в то место, где находились пассажиры – две женщины - 1960 и 1956 годов рождения. Они обе от полученных травм скончались на месте ДТП. Ударом «Шкоду» выбросило с трассы, машина перевернулась и улетела в лес. Чтобы извлечь из автомобиля тела погибших женщин, спасателям пришлось применить гидравлический специнструмент.

Оба водителя получили с травмами госпитализированы в ОКБ. Пассажиры «Ниссана» не пострадали.

По словам водителя «Шкоды», он просто не заметил двигавшийся по главной дороге автомобиль, так как очень слепило солнце.

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Фото: пресс-службы ГУ МЧС и УМВД по Ивановской областиВидео: пресс-служба УМВД по Ивановской области