Роман Румянцев начал лечение в индийской клинике

У молодого отца двоих детей рак крови - ФОТО







В начале января мы рассказывали историю Романа. 29-летний отец двоих детей из Родников болен острым лейкозом. Семья собирала средства на дорогостоящее лечение в Германии - 14 млн рублей. Поскольку Роману требовалось экстренное вмешательство, нашли другую клинику, где лечение стоит 4,5 млн рублей. Индийское учреждение посоветовала знакомая, которая три года назад пережила рак.

Сейчас она и все неравнодушные люди готовят благотворительный концерт. Он состоится 22 февраля в ивановском колледже культуры. Все средства будут переданы маме Романа.

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Сейчас Роман уже доставлен в индийскую клинику и начал лечение.