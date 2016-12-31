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Губернатор встретится с депутатами Госдумы и сенаторами
Сегодня губернатор Павел Коньков проведет рабочую встречу с депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации от Ивановской области.
В мероприятии примут участие депутаты Госдумы Юрий Смирнов и Алексей Хохлов, члены Совета Федерации Владимир Бочков и Валерий Васильев, главный федеральный инспектор по Ивановской области Валерий Можжухин, председатель областной думы Виктор Смирнов.
В повестке дня обсуждение вопросов:
1. О результатах работы депутатов Ивановской областной Думы по исполнению поручений губернатора Ивановской области;
2. О законодательных инициативах Федерального Собрания РФ об исключении возможности для федерального центра выдвигать дополнительные условия субъектам РФ при предоставлении им дотаций;
3. Об инициативе разработки и принятии федеральной государственной программы «Школьный автобус»;
4. Об изменении подходов подсчета численности неработающего населения в целях определения платежа в фонд ОМС;5. О финансовом обеспечении приобретения лекарственных препаратов для лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями.
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