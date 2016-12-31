Страшное ДТП на трассе Иваново-Родники: двое погибших, двое раненых

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Сегодня утром на 30-м километре автодороги Иваново-Родники, на перекрестке Ермолино-Дунилово произошла жуткая автоавария. Столкнулись два легковых автомобиля – «Шкода» и «Ниссан». Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП два человека погибли, еще двое получили ранения. Информация уточняется.

Очевидцы утверждают, что погибли две женщины. Одна из машин после столкновения врезалась в дерево и превратилась практически в груду металла.



Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области



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