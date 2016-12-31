Трагедия со взрывом бытового газа едва не повторилась на Ташкентской, 97





Стало известно, что 30 января в одном из подъездов дома №97 на улице Ташкентской в Иванове жители почувствовали интенсивный запах газа. Источником была квартира, в которой проживает гражданин с низкой социальной ответственностью. Соседи вызвали аварийную газовую службу, но попасть в опасную квартиру не смогли. Тогда газовики перекрыли весь стояк. Через день доступ в квартиру был обеспечен. Выяснилось, что поврежден шланг, подводящий газ к плите. Сейчас газ в стояке подключили, в квартире этого жильца поставили заглушку, но его соседи опасаются, что он самовольно подключит газ. Жители подъезда дважды вызывали участкового, но тот не отозвался.

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