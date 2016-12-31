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Новости

сегодня, 10:22

Трагедия со взрывом бытового газа едва не повторилась на Ташкентской, 97


Стало известно, что 30 января в одном из подъездов дома №97 на улице Ташкентской в Иванове жители почувствовали интенсивный запах газа. Источником была квартира, в которой проживает гражданин с низкой социальной ответственностью. Соседи вызвали аварийную газовую службу, но попасть в опасную квартиру не смогли. Тогда газовики перекрыли весь стояк. Через день доступ в квартиру был обеспечен. Выяснилось, что поврежден шланг, подводящий газ к плите. Сейчас газ в стояке подключили, в квартире этого жильца поставили заглушку, но его соседи опасаются, что он самовольно подключит газ. Жители подъезда дважды вызывали участкового, но тот не отозвался.



ключевые слова: газ взрыв
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									просто ник								
							
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  • вчера, 12:27
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							гражданин с низкой социальной ответственностью - проститут что ли?))
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 49 минут назад
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							Посочувствуйте лучше несчастным журналистам - обозвать надо так, чтоб все поняли, что его умственные и физические способности не позволяют ему осуществлять грамотную эксплуатацию газового оборудования. :) Но чтоб при этом не попасть под формулировку "находится в состоянии, представляющем опасность для себя и окружающих". :) А то проблемы с законом за недонесение и неоказание неотложной психиатрической медицинской помощи будут уже у них. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									участковый								
							
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  • вчера, 12:34
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										+1
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							Жители подъезда дважды вызывали участкового, но тот не отозвался.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • вчера, 13:11
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										+1
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							потому как сам был низкосоциальноответсвенным)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 46 минут назад
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										0
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							Ну вы что, первый раз с этим "Неуловимым Джо" сталкиваетесь? :) В лучшем случае, в дежурке заяву примут. :) А живьём вы участкового увидите только тогда, когда на вас заявят. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр Гладышев								
							
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  • вчера, 14:08
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										-1
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							Как учат в школах, одни  не грамотные выпускаются. Позор какой то.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Гульфинур Ломакина								
							
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  • вчера, 19:33
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										+1
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							 слово" неграмотные "пишется слитно...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области четыре депутата предоставили недостоверные сведения о своих доходах и имуществе
				
вчера, 14:49

				

				В Ивановской области четыре депутата предоставили недостоверные сведения о своих доходах и имуществе 
								

					
	 В соответствующих справках не были указаны квартира, машина, маломерное судно и т.д.
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове посетитель бара проломил голову и переломал кости рыбаку с ледорубом
				
вчера, 12:28

				

				В Иванове посетитель бара проломил голову и переломал кости рыбаку с ледорубом 
								

					
	 Полиция нашла 23-летнего злоумышленника и задержала его
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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