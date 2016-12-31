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сегодня, 10:22
Трагедия со взрывом бытового газа едва не повторилась на Ташкентской, 97
Стало известно, что 30 января в одном из подъездов дома №97 на улице Ташкентской в Иванове жители почувствовали интенсивный запах газа. Источником была квартира, в которой проживает гражданин с низкой социальной ответственностью. Соседи вызвали аварийную газовую службу, но попасть в опасную квартиру не смогли. Тогда газовики перекрыли весь стояк. Через день доступ в квартиру был обеспечен. Выяснилось, что поврежден шланг, подводящий газ к плите. Сейчас газ в стояке подключили, в квартире этого жильца поставили заглушку, но его соседи опасаются, что он самовольно подключит газ. Жители подъезда дважды вызывали участкового, но тот не отозвался.
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Комментарии (7)
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- просто никвчера, 12:27гражданин с низкой социальной ответственностью - проститут что ли?))
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- Вахтанг Камикадзе49 минут назадПосочувствуйте лучше несчастным журналистам - обозвать надо так, чтоб все поняли, что его умственные и физические способности не позволяют ему осуществлять грамотную эксплуатацию газового оборудования. :) Но чтоб при этом не попасть под формулировку "находится в состоянии, представляющем опасность для себя и окружающих". :) А то проблемы с законом за недонесение и неоказание неотложной психиатрической медицинской помощи будут уже у них. :)
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- участковыйвчера, 12:34Жители подъезда дважды вызывали участкового, но тот не отозвался.
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- Fantomasвчера, 13:11потому как сам был низкосоциальноответсвенным)))
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- Вахтанг Камикадзе46 минут назадНу вы что, первый раз с этим "Неуловимым Джо" сталкиваетесь? :) В лучшем случае, в дежурке заяву примут. :) А живьём вы участкового увидите только тогда, когда на вас заявят. :)
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- Александр Гладышеввчера, 14:08Как учат в школах, одни не грамотные выпускаются. Позор какой то.
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- Гульфинур Ломакинавчера, 19:33слово" неграмотные "пишется слитно...
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