В Иванове в жилом доме возник серьезный пожар

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров – ВИДЕО





Сообщение о пожаре на улице Фрунзе в областном центре на пульт дежурного МЧС поступило 1 февраля в 19.46. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, происходило открытое горение деревянного дома на трех хозяев. Огонь был локализован на площади 100 квадратных метров. В результате пожара оказалась повреждена кровля и внутренние конструкции дома. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекалось 30 человек и 9 единиц техники.

По сообщениям местных жителей, буквально пару недель назад в соседнем типичном доме тоже было возгорание.

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