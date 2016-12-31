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вчера, 09:53
02.02.2017: Места установки фоторадаров в Иванове и области
Информация по расстановке автоматических камер фото- видеофиксации ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Ивановской области на 2 февраля 2017 года:
Иваново-Владимир (Ивановский, Лежневский районы)
Кострома-Иваново (Фурмановский район)
Иваново-Родники (Родниковский район)
Ростов-Иваново-Нижний Новгород (Ивановский район)
Ковров-Шуя-Кинешма (Вичугский район)
Иваново-Кохма
г. Кохма
г. Иваново (ул. Павла Большевикова)
Нарушения Правил остановки и стоянки на уличной сети г. Иваново фиксируются комплексом «ПАРКОН».
ключевые слова: фоторадары
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