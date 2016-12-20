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Новости

вчера, 09:06

Суд признал недействующей территориальную схему обращения с отходами

Ивановский областной суд принял решение признать недействующей со дня принятия Территориальную схему обращения с отходами на период 2016-2031 годы  в части включения полигона для складирования ТБО возле деревни Тарасиха Кинешемского района.

Обосновывая свое решение, суд указал, что еще в июне 2014 года Шуйским городским судом признано незаконным разрешение на ввод в эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов на земельном участке площадью 100 тыс.кв.м. восточнее деревни Тарасиха.

После решения суда по заявлению ООО "Чистое поле" объект был выведен из государственного реестра объектов размещения отходов.

Поскольку полигон отсутствует в реестре, включение его в схему было незаконным. 

Интересы истца в суде представляли юристы Ивановского областного объединения организаций профсоюзов. Как известно, профсоюзы последовательно выступают против строительства полигона, поскольку рядом находится санаторий "Станко".




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