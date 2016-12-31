Смертельно опасная игра школьников «Беги или умри!» добралась и до Иванова?

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В России стремительно набирает популярность опасная для жизни игра школьников «Беги или умри!». Ее суть в том, чтобы на спор или для видео перебежать дорогу перед транспортом, причем, как можно ближе к автомобилям. Так сказать, пробежаться по лезвию бритвы, оказавшись на самой грани жизни и смерти.

Во многих регионах страны уже зарегистрированы случаи, когда дети становились участниками именно этой опасной забавы – с криком «Беги или умри!» бросаясь через проезжую часть сквозь поток машин. Есть уже и смертельные случаи, как, например, в Екатеринбурге. Немало и покалеченных школьников.

Об игре подростки узнают в основном, конечно, через интернет – соцсети, личные сообщения. Потом делятся со своими одноклассниками.

Родители по всей стране забили тревогу. Сегодня, 1 февраля, многие из них, в том числе в Ивановской области, через соцсети, Viber, WhatsApp и т.д. получили сообщения с предупреждением о распространении игры «Беги или умри!» и призывом внимательнее относиться к своим детям, не позволяя им даже заинтересоваться подобными вещами.

Из этических соображений мы не станем называть ивановскую школу, в которой учатся дети родителей, получивших сегодня такие предупреждающие послания. Но можем предположить, что школа эта – далеко не единственная.

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На видео – репортаж об игре «Беги или умри!» программы «Вести-Хабаровск»