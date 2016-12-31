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сегодня, 20:50
ПОСЛУШАЙТЕ! Почему власти тратят деньги на то, что не работает
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Почему наши власти живут по принципу: главное не организовать игры детей во дворе, а построить площадки? И не важно, что заниматься на них невозможно. Но зачем тратить деньги на то, что не работает? Просто, чтобы полюбоваться, отчитаться, создать видимость заботы о народе?
Об этом – в комментарии Ксении Коптевой.107-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть здесь.
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